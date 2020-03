W Poznaniu kolejne remonty

W poniedziałek rozpocznie się kolejny etap prac na ul. Garbary przygotowujący do wprowadzenia buspasa. Do 6 marca w związku z remontem nawierzchni wyłączony z ruchu będzie prawy pas ulicy na odcinku od przystanku autobusowego Małe Garbary do skrzyżowania z ul. Wielką.

Jak poinformował poznański magistrat, od poniedziałku na czas prac zamknięty zostanie wjazd i wyjazd z ul. Dominikańskiej. Dojazd do ul. Dominikańskiej możliwy będzie ul. Wielką i Szewską, a wyjazd - ul. Szewską, Stawną, Wroniecką, Masztalarską i 23 Lutego. Zwężony, ale przejezdny, zostanie wjazd z ul. Garbary w ul. Wielką.

Prędkość maksymalna pojazdów w rejonie prac będzie ograniczona do 30 km/h. Utrzymany zostanie ruch pieszych chodnikami.

Ponadto w sobotę 7 marca wyłączony z ruchu zostanie prawoskręt z ul. Małe Garbary w ul. Garbary. Objazd wyznaczono ul. Estkowskiego, Chwaliszewo i Wielką.

„Następnie wymieniona będzie nawierzchnia jezdni środkowego pasa (lewy dla jadących w kierunku rynku Bernardyńskiego) na odcinku od okolic przystanku autobusowego Małe Garbary do ulicy Wielkiej. Kolejne działania na ul. Garbary uzależnione będą od rozpoczęcia robót na ul. Jana Pawła II, gdzie dobudowany zostanie trzeci pas jezdni (od ronda Śródka w kierunku ul. Berdychowo)” - podał magistrat.

Ulica Garbary to jedna z głównych dróg w ścisłym centrum Poznania. Według danych zaprezentowanych przez Urzędu Miasta Poznania, poruszające się nią autobusy czterech linii przewożą dziennie ok. 15 tys. osób. Według rozkładu jazdy autobusy powinny przejechać ul. Garbary w ciągu pięciu minut, ale ze względu m.in. na natężenie ruchu w centrum często zdarzają się opóźnia. Magistrat wskazał, że wprowadzenie buspasa w tym miejscu pozwoli zminimalizować rozbieżności pomiędzy rozkładowym a rzeczywistym czasem przejazdu.

PAP/ as/