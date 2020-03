Cyberpunk 2077: Znamy polskiego wydawcę hitu!

CD PROJEKT S.A. oraz Cenega S.A. ogłosiły, że rozpoczęły oficjalną współpracę w zakresie dystrybucji gier studia CD PROJEKT RED w Polsce. Na mocy tej umowy Cenega będzie odpowiadać za dostarczenie na polski rynek gry Cyberpunk 2077. Ponadto w ofercie firmy Cenega pojawi się wielokrotnie nagradzany Wiedźmin 3: Dziki Gon.

Warto dodać, że firmy współpracują ze sobą od kilku lat na rynku czeskim, słowackim i węgierskim. Na mocy wcześniej zawartej umowy, Cenega jest także dystrybutorem gry Cyberpunk 2077 na Węgrzech.

Jak wskazał Michał Nowakowski, Członek Zarządu CD PROJEKT S.A.:

Cenega to doświadczony dystrybutor i nasz sprawdzony partner poza granicami Polski. Nasza dotychczasowa współpraca nad promocją gry Cyberpunk 2077 na Węgrzech sprawia, że jestem przekonany, iż działania dystrybucyjne w kraju będą przebiegać na równie wysokim poziomie.

Potwierdza to Marek Chyrzyński, Prezes Zarządu Cenega S.A.:

Cyberpunk 2077, to nie tylko wyjątkowo oczekiwany przez graczy z całego świata tytuł, ale też marka, która ma wyjątkowe znaczenie w naszym kraju. CD PROJEKT RED to zespół profesjonalistów i pasjonatów, których dotychczasowe dokonania są gwarancją, że ich najnowsza produkcja będzie doskonała. Rozszerzenie naszej współpracy na Polskę, to dla nas powód do dumy. Cieszymy się, że będziemy mogli wykorzystać nasze doświadczenie w dystrybucji przy tak ważnej premierze gry.

Cyberpunk 2077 to rozgrywająca się w otwartym świecie przygoda, której akcja toczy się w Night City, megalopolis rządzonym przez obsesyjną pogoń za władzą, sławą i przerabianiem własnego ciała. Nazywasz się V i musisz zdobyć jedyny w swoim rodzaju implant — klucz do nieśmiertelności. Stwórz własny styl gry i ruszaj na podbój potężnego miasta przyszłości, którego historię kształtują twoje decyzje. Tytuł, który już zdobył ponad 200 nagród na całym świecie ukaże się 17 września na PC, PlayStation 4 oraz Xbox One w pełnej polskiej (dialogi i teksty) i angielskiej wersji językowej do wyboru.

Cenega/ as/