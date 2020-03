W budownictwie będzie jeszcze lepiej

Chcemy, by w dużych miastach powstawało więcej mieszkań czynszowych; w przyszłym tygodniu pokażemy pakiet 9 zmian dotyczących budownictwa mieszkaniowego - zapowiedziała we wtorek minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

W rozmowie transmitowanej na portalu radiowej Jedynki Emilewicz była pytana o to, co trzeba naprawić w rządowym programie Mieszkanie plus. „Chcielibyśmy przyspieszyć; pewne zmiany w prawie budowalnym, procedurach, które wydarzyły się w poprzedniej kadencji, są bezsprzecznie sukcesem. I najlepszym materialnym sukcesem jest 207 tys. mieszkań oddanych w 2019 roku” - powiedziała.

Poinformowała, że w przyszłym tygodniu zostanie zaprezentowany pakiet rozwiązań w zakresie budownictwa mieszkaniowego, składający się z kilku elementów.

„W dużym miastach, gdzie rotacja ludności jest największa, gdzie potrzeba mieszkaniowa jest największa, chcemy sprawić, by powstawało jeszcze więcej mieszkań czynszowych, czyli o dostępnym czynszu dla tych, którzy nie kwalifikują się do korzystania z zasobów komunalnych, ale jeszcze nie mają zdolności kredytowej. I w tym celu chcielibyśmy wesprzeć budownictwo społeczne” - wyjaśniła.

Jak mówiła, obecnie budownictwo społeczne może korzystać z 25 proc. bezzwrotnego grantu z Banku Gospodarstwa Krajowego. „My tę kwotę zwiększamy do 35 proc. To oznacza, że tego typu inwestycja jest łatwa i do udźwignięcia przez spółki samorządowe” - mówiła.

Wsparcie budownictwa czynszowego ma być jednym z elementów pakietu zmian. Kolejne mają być adresowane m.in. do osób, które kupują mieszkanie na własność i do segmentu mieszkań komunalnych. „Także duże zmiany w tym roku do wykonania, które mam nadzieję zaskutkują jeszcze większym wolumenem mieszkań dostępnych na rynku” - powiedziała.

