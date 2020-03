Koronawirus jak wojna handlowa, ale prognozy bez zmian

Ekonomiści na razie nie obniżają prognoz wzrostu gospodarczego w Polsce wskutek koronawirusa. Ostrzegają jednak, że w efekcie epidemii straty mogą ponieść polskie branże eksportowe: transportowa oraz związane z importem z Chin - tekstylna i elektroniczna - wynika z sondy PAP

Główny ekonomista ING Banku Śląskiego Rafał Benecki zwrócił uwagę w rozmowie z PAP na dwie rzeczy: jak długo będzie trwał szok wywołany wirusem oraz które części gospodarki strefy euro i Polski zareagują na tę sytuację. Ekonomista porównał przy tym konsekwencje koronawirusa z efektami wojny handlowej między Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Zauważył, że spowolnienie handlu międzynarodowego wskutek „trade war” trwało długo, około 1,5 roku, i stopniowo pogarszało koniunkturę.

Natomiast w tym przypadku będziemy mieli do czynienia z szokiem, który może załamać koniunkturę na przykład na cztery miesiące, ale potem będzie stopniowo ustępował. Wpływ będzie krótszy, ale mocniejszy - możemy mieć do czynienia z załamaniem produkcji przemysłowej u naszych partnerów handlowych, ale dodatkowo - co jest dużo gorsze - obawiamy się załamania popytu wewnętrznego w strefie euro i być może pogorszenia popytu wewnętrznego w Polsce - powiedział ekonomista.