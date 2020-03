Mazowsze: 1650 osób objętych nadzorem epidemiologicznym

14 osób na terenie województwa mazowieckiego przebywa pod obserwacją w szpitalach celem wykluczenia zachorowania na COVID-19. Nadzorem epidemiologicznym objętych jest natomiast 1650 osób - poinformował we wtorek PAP zespół prasowy wojewody mazowieckiego

Liczba osób hospitalizowanych na Mazowszu w związku z podejrzeniem zakażenia koronawirusem zmalała w ciągu ostatnich dni.

Zgodnie z danymi przekazanymi przez rzeczniczkę wojewody Ewę Filipowicz, jeszcze w poniedziałek w szpitalach na obserwacji przebywało 20 osób, a we wtorek jest ich 14. Zwiększyła się natomiast liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym, która z 987 w poniedziałek wzrosła do 1650 we wtorek.

Zespół prasowy poinformował ponadto, że wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł nie podjął dotąd decyzji o odwołaniu imprez masowych na terenie województwa. Zgodnie z zaleceniami rządu wojewodowie analizują organizację takich imprez pod kątem oceny ryzyka. Decydując o odwołaniu imprezy, mogą wystąpić o rekomendację do GIS.

Według danych Ministerstwa Zdrowia przekazanych PAP we wtorek wieczorem, w związku z koronawirusem w całej Polsce hospitalizowanych jest 68 osób. 316 osób poddano kwarantannie domowej, a 4459 zostało objętych nadzorem sanepidu. Nie ma w kraju potwierdzonego przypadku koronawirusa.

Według danych GIS, opublikowanych w poniedziałek wieczorem, w okresie od 31 grudnia 2019 r. do 2 marca 2020 r. na świecie odnotowano 89 068 potwierdzonych przypadków COVID-19, w tym 3 046 zgonów. Śmiertelność wyniosła 3,4 proc.

Najwięcej przypadków śmiertelnych koronawirusa odnotowano w Chinach (2912), ale także w Hongkongu (2), Iranie (54), Korei Południowej (22), we Włoszech (35), na pokładzie międzynarodowego przewoźnika (Japonia) (6), w samej Japonii (5), Francji (2), Australii (1), Tajwanu (1), Tajlandii (1), Stanów Zjednoczonych Ameryki (2), San Marino (1) i Filipin (1).

GIS ze względu na zagrożenie epidemiologiczne nie zaleca podróżowania do Chin, Hongkongu oraz Korei Południowej, Włoch, Iranu, Japonii, Tajlandii, Singapuru i Tajwanu. Polskie Linie Lotnicze LOT zawiesiły rejsy do Chin do dnia 28 marca 2020 r.

PAP, mw