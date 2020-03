Obajtek: Fuzje PKN Orlen z Lotosem i Energą szansą dla Pomorza

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek rozmawiał o planach inwestycyjnych spółki na Pomorzu. Koncern planuje przejąć gdańską Grupę Lotos i wykupić akcje Energi

Spotkanie przebiegało w atmosferze troski o rozwój Pomorza - powiedział prezes PKN Orlen, cytowany w komunikacie spółki. Jak podkreślił, władze samorządowe powinny tworzyć jak najlepsze warunki dla inwestorów i biznesu. - To szansa na wielomiliardowe inwestycje, nowe miejsca pracy i większe wpływy podatkowe - dodał Obajtek.

W jego ocenie, taką szansą dla Pomorza będą fuzje PKN Orlen z Grupą Lotos i Energą.

Mamy długą historię udanych akwizycji. W każdym przypadku dały one impuls do rozwoju przejmowanych spółek. Przykładem jest włocławski Anwil, w który inwestujemy 1,3 mld zł, by zwiększyć o połowę moce wytwórcze nawozów - oświadczył prezes PKN Orlen. Dodał, iż płocki koncern będzie też inwestować w spółki pomorskie. - Przedstawiłem mocne argumenty, z których wynika, że łączymy biznes z korzyścią dla Pomorza - powiedział Obajtek.

Według PKN Orlen, jednym z głównych beneficjentów procesu przejęcia kapitałowego Grupy Lotos i Grupy Energa będzie Pomorze oraz jego mieszkańcy. Dzięki planowanym inwestycjom wzrośnie liczba i skala zamówień, firmy wejdą w nowe obszary działalności i jeszcze bardziej będą rozwijać te, w których są już aktywne - zaznaczył płocki koncern. Dodał, iż w przypadku Grupy Lotos jest to np. elektromobilność, a w przypadku Energi m.in. odnawialne źródła energii.

PKN Orlen podkreślił, że wejście do zintegrowanej grupy, w ramach budowy przez tę spółkę koncernu multienergetycznego, to olbrzymia szansa rozwojowa dla podmiotów z Pomorza.

Tworzenie koncernów multi-utility wpisuje się w megatrendy i działania realizowane przez inne, międzynarodowe koncerny z branży paliwowej. Dywersyfikacja źródeł przychodów zwiększa bowiem odporność spółek na wahania rynkowe i zmiany w otoczeniu makroekonomicznym. W ten sposób budowana jest dodatkowa wartość dla akcjonariuszy i klientów - zwrócił uwagę płocki koncern.

W jego ocenie np. Grupa Energa wpisuje się w plany wzmacniania segmentu energetycznego przez PKN Orlen, m.in. poprzez planowane inwestycje w offshore, nisko i zeroemisyjne źródła energii, czy ewentualne wzmacnianie źródeł kogeneracyjnych.

Na finalizacji transakcji niewątpliwie zyska pomorska spółka, bo pomiędzy firmami występuje szereg synergii operacyjnych. PKN Orlen ma znaczący potencjał inwestycyjny i finansowy, natomiast inne firmy elektroenergetyczne, w tym Energa, mają tu nieco więcej ograniczeń. Połączenie tych dwóch potencjałów daje bardzo dużą siłę dla obu spółek - ocenił płocki koncern.

PKN Orlen zapewnił, że „z punktu widzenia podatkowego, Lotos i Eenerga zachowają pełną odrębność”.

Płocki koncern deklaruje. że oznacza to dalsze wpływy do budżetu miasta Gdańsk na identycznych zasadach, jak obecnie. Siedziby spółek pozostaną w Gdańsku i tu, tak jak do tej pory, trafiać będą wpływy z tytułu podatku CIT. Podobnie będzie z podatkami od nieruchomości. Stwierdza, że rozliczane będą w Gdańsku, ponieważ budynki firm nadal będą przez nie użytkowane.

Od samego początku wyrażaliśmy duże zaniepokojenie tymi planami. Po pierwsze zawsze przy takich operacjach naturalne są obawy o miejsca pracy. Dla miasta ważne jest również zaangażowanie obu firm w życie lokalnej społeczności, zarówno Energa, jak i Lotos to ważni partnerzy wielu przedsięwzięć sportowych, kulturalnych czy naukowych - powiedziała po spotkaniu Aleksandra Dulkiewicz. Prezydent Gdańska zaznaczyła, że wtorkowe rozmowy nie rozwikłały jej wątpliwości. „Mogą je rozwiać tylko konkretne działania. Zdajemy sobie sprawę, że takie decyzje strategiczne podejmuje rząd, niemniej lokalne wspólnoty powinny być wysłuchane przy takich operacjach - dodała prezydent Dulkiewicz.

Prezydent Gdańska zaprosiła prezesa płockiego koncernu na kolejne rozmowy do Gdańska.

PKN Orlen podał w poniedziałek, że otrzymał informację od Komisji Europejskiej (KE) o zatrzymaniu standardowej dla drugiej fazy negocjacji procedury „stop the clock” - „zatrzymania zegara”. Jak wyjaśnił płocki koncern, oznacza to wznowienie formalnej procedury negocjacyjnej dotyczącej przejęcia kapitałowego Grupy Lotos. Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie spółki, powiedział, że płocki koncern liczy, iż finalna decyzja w sprawie przejęcia zostanie wydana do końca pierwszego półrocza.

KE poinformowała w piątek na stronie internetowej, że wydłużyła do 30 czerwca 2020 r. termin na rozpatrzenie wniosku PKN Orlen w sprawie planowanego połączenia z Grupą Lotos. Pod koniec września 2019 r. Komisja, zgodnie z praktyką, zastosowała standardową dla drugiej fazy negocjacji procedurę „stop the clock” w negocjacjach z PKN Orlen w sprawie fuzji z Grupą Lotos.

Proces przejęcia kapitałowego Grupy Lotos przez PKN Orlen został zainicjowany w lutym 2018 r., podpisaniem listu intencyjnego ze Skarbem Państwa, który posiada w gdańskiej spółce 53,19 proc. głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

Z kolei w grudniu 2019 r. PKN Orlen ogłosił wezwanie na 100 proc. akcji Grupy Energa. Jak informował wówczas płocki koncern, planowana transakcja wpisuje się w obowiązującą tam strategię która zakłada budowę silnego multienergetycznego koncernu, w tym dalszy rozwój obszaru energetyki.

