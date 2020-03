Niższe prognozy wzrostu gospodarczego na świecie

S&P Global Ratings - ze względu na koronawirusa - obniżył prognozę globalnego wzrostu PKB w tym roku o 0,5 pkt proc. wobec oczekiwanych w grudniu ub.r. 3,3 proc.; prognoza dla strefy euro została obniżona także o 0,5 pkt, dla USA - o 0,3 pkt, a dla Chin - o 0,9 pkt.

„Ze względu na to, że COVID-19 jest już obecny w ponad 70 krajach, jego globalne skutki makroekonomiczne uległy podwojeniu wobec naszej poprzedniej aktualizacji z 11 lutego. Szacujemy, że spowoduje on zmniejszenie tempa wzrostu o 0,5 pkt proc wobec naszej bazowej prognozy opiewającej na 3,3 proc. (z grudnia 2019 r.). Oczekiwania te uzależnione są od założenia, że epidemia osłabnie w ciągu II kwartału tego roku. Obecnie szacujemy, że wzrost PKB Chin będzie niższy o 0,9 pkt i wyniesie 4,8 proc. w tym roku; w strefie euro - o 0,5 pkt proc., zaś we Włoszech - o 0,7 pkt proc. Wzrost w bardziej odizolowanych USA będzie niższy o 0,3 pkt proc.” - czytamy w komunikacie.

W grudniu agencja prognozowała tegoroczny wzrost PKB na 1 proc. dla strefy euro i 1,9 proc. dla USA.

Według S&P, sektory najbardziej narażone na skutki wirusa to turystyka, sprzedaż detaliczna dóbr luksusowych, motoryzacja, elektronika i chemia.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś rano, że otrzymało informację potwierdzającą pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce.

ISBnews/kp