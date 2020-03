Ustawa wprowadzająca Kolej Plus z podpisem prezydenta

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o transporcie kolejowym, która wprowadza Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej Plus. Nowela ma też przeciwdziałać wykluczeniu komunikacyjnemu

Prezydent podpisał ustawę na peronie dworca kolejowego w miejscowości Końskie w województwie świętokrzyskim.

Jest program Kolej Plus i jest ustawa, dzięki której ten program będzie mógł być wdrażany. Rusza program Kolej Plus, także tutaj Końskich - powiedział prezydent. - Cieszę się, że jesteśmy w województwie świętokrzyskim i właśnie tutaj czynimy pierwsze kroki, aby wykluczenie komunikacyjne tego miasta wymazać raz na zawsze z mapy rysując na powrót linię kolejową - dodał.

Prezydent zwracał uwagę, że takie dworce jak w Końskich, na których - jak powiedział - zardzewiały tory, a połączenia komunikacyjne zlikwidowano dzięki programowi Kolej Plus zostaną wyremontowane i przygotowane do przyjęcia pasażerów.

Przywrócimy dzięki tej ustawie tę linię kolejową i ten dworzec, który znajduje się przed nami, którego okna zabite są blachą. A pasażerowie Końskich i okolicznych gmin nie mogą z niego skorzystać, bo połączenie kolejowe zostało zlikwidowane. Ten stan się zmieni właśnie dzięki temu, że ruszy program Kolej Plus, także w Końskich - powiedział.

Prezydent wspominał zmarłego w katastrofie smoleńskiej Przemysława Gosiewskiego, który zdecydował, że stacja kolejowa zostanie wybudowana we Włoszczowie (świętokrzyskie).

Myślę, że patrzy na nas z satysfakcją, człowiek, który dbał o likwidację wykluczenia komunikacyjnego w świętokrzyskim, czego stał się symbolem. Myślę tutaj o człowieku, który był twórcą przystanku kolejowego we Włoszczowie. Wtedy wyśmiewany, a dziś tak wspaniale funkcjonujący - port świętokrzyski. Gdzie można koleją w szybki sposób dostać się do Warszawy. To pokazuje jak bardzo wiele może zmienić niewielka inwestycja w polską kolej - powiedział prezydent.

Prezydent powiedział, że wartość programu Kolej Plus do roku 2028 wyniesie 6,5 mld zł.

Mam nadzieję, że wiele miast dzięki temu odzyska swoje możliwości, a przede wszystkim wielu ludzi odzyska swoje możliwości komunikacyjne. Co najmniej 20 miast średniej wielkości, powyżej 10 tys. mieszkańców otrzyma połączenia kolejowe, których do tej pory nie miało. Jest to mam nadzieje kierunek, w którym - mam nadzieję - nadal będziemy podążali - stwierdził prezydent, który dodał, że „sprawna komunikacja zaczyna być w Polsce faktem”.

Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury zwracał uwagę, że ponad 8 milionów Polaków jest skazanych na wykluczenie komunikacyjne. „Stoimy na peronie, który jeszcze niedawno, 11 lat temu, tętniły życiem, pasażerowie mieli okazję udać się w podróż i z niej szczęśliwie wrócić. To, co tutaj teraz widzimy, to efekt nieodpowiedzialnej polityki transportowej III RP, ale szczególnie nieodpowiedzialnej polityki wcześniejszych rządów lewicy, a i później polityki PO-PSL” - mówił minister.

Adamczyk mówił, że program będzie wspierał małe miasta takie jak Końskie. Podkreślał, że w ostatnich latach wzrosła liczba pasażerów w transporcie kolejowym. „W PKP Intercity to przyrost z 32 do 50 milionów w ostatnich czterech latach. Mamy nadzieje, że ten wzrost liczby pasażerów będzie rósł. Okazją do tego i instrumentem jest ta ustawa - powiedział minister.

Minister przypomniał, że ustawa podpisana przez prezydenta jest uzupełniana innymi rządowymi programami będącymi „kolejnym elementem walki z wykluczeniem komunikacyjnym”. Wśród nich wymienił program 100 obwodnic oraz fundusz dróg samorządowych.

Jak wcześniej zapowiedział resort infrastruktury, dzięki nowym przepisom, w początkowym etapie przywrócone zostaną połączenia kolejowe do 20 miejscowości, między innymi do Jastrzębia-Zdroju, Sokołowa Podlaskiego czy Włodawy.

PAP, mw