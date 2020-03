Jak oszczędzać na emeryturę - może po amerykańsku?

Jaki jest najlepszy sposób na oszczędzanie i inwestowanie w plan emerytalny dla Amerykanów – podpowiadają autorzy opracowania AIC, firmy doradczej dla zamkniętych spółek inwestycyjnych, zamieszczonego na portalu Reuters.com. Natomiast na polskim rynku najbardziej aktualna sytuację wskazały analizy.pl

Rady podane na reuters.com, owszem, uwzględniają specyfikę amerykańskiego rynku finansowego i kapitałowego, ale mogą się również przydać naszym emerytom – bowiem narzędzia i motywy oszczędzania są w Polsce z grubsza biorąc podobne.

Jak czytamy, osoby oszczędzające w USA na emeryturę korzystają z hojnych ulg podatkowych, które automatycznie zwiększają ich fundusze emerytalne, tyle, że aby naprawdę zmaksymalizować dochody w późniejszym okresie życia, należy uzyskać jak najlepsze zwroty ze składek.

Trzeba więc najpierw mieć odpowiednie inwestycje, po to, aby w późniejszym okresie swojego życia móz z tego korzystać.

Innymi słowy, inwestowanie za pośrednictwem emerytury jest obecnie procesem dwufazowym. W pierwszej fazie należy zgromadzić jak największy fundusz na emeryturę - doradcy finansowi nazywają to „fazą akumulacji”. Etap drugi - polega na inwestowaniu w taki sposób, abyś można było zachować, a nawet zgromadzić dalszy kapitał, jednocześnie czerpiąc dochód ze swoich oszczędności.

Są to dwa zupełnie różne cele, ale niekoniecznie oznacza to, że potrzeba na nie całkowicie różnych inwestycji przed i po planowanej dacie przejścia na emeryturę. Często możliwe jest wykorzystanie inwestycji wybranych przede wszystkim z myślą o wzroście kapitału do wygenerowania dochodu. Podobnie inwestycje generujące duże dochody są często dobrą opcją na wzrost, ponieważ zazwyczaj będzie można również ponownie zainwestować dochód w swoje oszczędności.

A jak wygląda obecnie sytuacja na polskim rynku?

Portal analizy.pl podsumował dziś wyniki otwartych funduszy emerytalnych. Czytamy, że luty był jednym z najsłabszych miesięcy dla polskiego rynku akcji w historii.

To efekt niepokojów wywołanych informacjami o szybkim rozprzestrzenianiu się koronawirusa. WIG20 spadł o 14,4%, a indeks szerokiego rynku WIG o przeszło 13,0%. W związku z tym bardzo słabe wyniki odnotowały otwarte fundusze emerytalne (OFE), a ich aktywa zmalały o 15 mld zł. - podaje Wojciech Kiermacz, analizy.pl.

Pisze także, że OFE, których portfele w około trzech czwartych złożone są z polskich akcji, bardzo boleśnie odczuły spadki na warszawskiej giełdzie. W przypadku większości z nich jednostka spadła o co najmniej 10%. W związku z tym mocno ucierpiały również wyniki długoterminowe.

Najlepszy stosunek zysku do ryzyka cechuje obecnie Aviva OFE i Allianz Polska OFE. Zarówno w 12-mies. jak i 36-mies. horyzoncie obydwa OFE uzyskały najwyższą ocenę 5a w Rankingu Analiz Online.

W związku z ujemnymi wynikami zarządzania i odpływem netto z tytułu „suwaka”, aktywa OFE spadły o 15 mld zł (-10,3%) do 135,9 mld zł.

Przypominamy, że Sejm uchwalił w lutym ustawę o przeniesieniu środków z Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) na Indywidualne Konta Emerytalne (IKE). Zgodnie z ustawą, około 154 miliardy złotych, które obecnie znajdują się w funduszach zostanie przekazanych na IKE, a środki te będą, w przeciwieństwie do tego, jak jest w OFE - podlegały dziedziczeniu.

Po osiągnięciu wieku emerytalnego będą mogły być wypłacone w całości bądź w ratach. Przekazanie pieniędzy z OFE do IKE nastąpi automatycznie. Osoby, które nie zgadzają się na przekazanie środków z OFE na IKE będą mogli złożyć deklarację o przekazanie pieniędzy do ZUS zamiast do IKE.

Za przekształcenia OFE w IKE trzeba będzie zapłacić 15 proc. aktywów netto OFE. Transfer środków z Otwartych Funduszy Emerytalnych na Indywidualne Konta Emerytalne ma się dokonać 1 lipca 2020 r.

