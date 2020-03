Korupcja i łapownictwo straszą w polskich firmach

Wśród postawionych zarzutów są m.in. te dotyczące korupcji menadżerskiej, za co grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat - poinformowała we wtorek Prokuratura Okręgowa w Szczecinie, która nadzoruje śledztwo dotyczące narażenia na znaczną szkodę majątkową Elektrowni Szczecin wchodzącej w skład Zespołu Elektrowni Dolna Odra.