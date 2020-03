Ruszyła bezpłatna platforma edukacyjna dla przedsiębiorców

Polski Fundusz Rozwoju we współpracy z EY Polska uruchamiają bezpłatną platformę edukacyjną, w ramach której jest już dostępny pierwszy kurs z metodyki Lean Startup.

Biorąc w nim udział, każdy w zaledwie trzy godziny ma szansę stworzyć pierwszy model biznesowy. Po zakończeniu kursu i pomyślnym rozwiązaniu testu egzaminacyjnego, uczestnik otrzymuje certyfikat.

Kurs Lean Canvas to narzędzie dla każdego, kto myśli o założeniu własnej firmy lub ma pomysł na biznes. Pomoże on ocenić rynkową przydatność pomysłu, zidentyfikować jego mocne oraz słabe strony i, co ważne – to plan, który mieści się na jednej kartce A4. Skupia dziewięć kluczowych obszarów wartych rozważenia, jeśli myśli się o założeniu własnego start-upu.

Działania edukacyjne PFR to długoterminowa inwestycja, a częścią tej inwestycji jest bezpłatna platforma edukacyjna, która daje dostęp do praktycznej wiedzy biznesowej wszystkim Polakom. Wierzymy, że dzięki niej PFR może przyczynić się do powstania nowych firm technologicznych, a w rezultacie do dalszego rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności naszego kraju. W ten sposób polska gospodarka stanie się bardziej konkurencyjna i umocni swoją pozycję na globalnym rynku - Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bardzo cieszymy się, że EY wspólnie z Polskim Funduszem Rozwoju może rozwijać program edukacyjny wspierający polskich przedsiębiorców. Od lat prowadzimy w EY szereg inicjatyw pod marką EYnovation wspierających innowacyjne firmy i start-upy technologiczne, z jednej strony łącząc ich rozwiązania z potrzebami korporacji, z drugiej oferując wsparcie wdrożeniowe, mentorskie i biznesowe. Daje nam to pokaźny zasób wiedzy o konkretnych wyzwaniach, z którymi muszą mierzyć się firmy w początkowych fazach rozwoju. Chcemy się tą wiedzą dzielić, by kolejne powstające biznesy mogły wkraczać na rynek odpowiednio przygotowane - Krzysztof Witkowski, Associate Partner EY, Lider programu EYnovation.

„Lean Canvas – stwórz swój pierwszy model biznesowy” to pierwsza z serii ścieżek bezpłatnych kursów online dostępnych w ramach platformy edukacyjnej na portalu startup.pfr.pl.

Największą wartością kursu jest wiedza poparta przykładami modeli biznesowych polskich start-upów takich, jak Znany Lekarz, Audioteka czy Edward.ai. Pierwszy kurs Lean Canvas został poprowadzony przez ekspertkę EYnovation – Agnieszkę Lewandowską, która od ponad dekady pomaga przedsiębiorcom w tworzeniu i rozwijaniu biznesów opartych o nowe technologie i nowe modele biznesowe. Cały kurs utrzymany jest w lekkiej, nowoczesnej formule, nastawiony na przekazanie konkretnej wiedzy i umiejętności, które pomogą w stworzeniu własnej firmy - Eliza Kruczkowska, Dyrektor Departamentu Rozwoju Innowacji w PFR

Wkrótce na stronie pojawią się kolejne ścieżki tematyczne, które razem stworzą kompleksową bazę wiedzy dla początkujących przedsiębiorców. Platforma edukacyjna krok po kroku przeprowadzi ich przez najważniejsze zagadnienia związane z rozwijaniem własnej firmy. W przygotowaniu jest już temat: „Jak i gdzie zdobyć finansowanie na rozwój firmy – pozyskaj inwestora”.

Bezpłatny kurs jest dostępny na startup.pfr.pl. Aby wziąć w nim udział wystarczy założyć konto i otrzymać nieograniczony dostęp do materiałów warsztatowych. Ścieżka kursu „Lean Canvas – stwórz swój pierwszy model biznesowy” to łącznie 10 lekcji zakończonych egzaminem. Test nie ma ograniczenia czasowego i umożliwia kilkukrotne podejście. Uczestnik, który zda egzamin, otrzyma certyfikat, potwierdzający zdobycie umiejętności.

Czytaj też: Program PolSKI Mistrz dla uzdolnionych sportowców

PFR/KG