AI będzie przewidywać poziom zanieczyszczenia w Polsce

AI będzie raportować i przewidywać poziom zanieczyszczenia w dwóch największych polskich miastach dotkniętych problemem smogu – Warszawie i Krakowie - czytamy na microsoft.com.

Sztuczna inteligencja ma bez wątpienia ogromny potencjał, który można wykorzystać do zmiany otaczającej nas rzeczywistości. Odpowiednio wyuczone algorytmy pomogą w zrozumieniu zmian klimatycznych czy przewidywaniu katastrof naturalnych oraz zadbają o zagrożone gatunki zwierząt i ich otoczenie.

AI for Earth to realizowany w ramach globalnej inicjatywy AI for Good program Microsoft, który skupiony jest na użyciu sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego w celu poprawy warunków życia na Ziemi oraz utrzymania środowiska w jak najlepszym stanie przez możliwie jak najdłuższy czas.

Pracownicy Clouds on Mars – Cuc Marcinczyk, Marcina Prokopa oraz Michała Dębskiego w niespełna dwa miesiące opracowali kompleksowy raport zanieczyszczenia powietrza i smogu, który został przedstawiony władzom miasta stołecznego Warszawy. Przygotowany dashboard Power BI wykorzystuje AI i uczenie maszynowe, a warstwa techniczna i data science zostały przygotowane w środowisku Microsoft Azure.

Raport smogowy to przede wszystkim nasze autorskie modele uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji, które potrafią prognozować zanieczyszczenie powietrza nawet na 5 dni do przodu. Obecnie potrafimy wykorzystać różnorodne dane meteorologiczne, takie jak np. wartości temperatur, wysokość opadu, czy prędkość wiatru, a także dane historyczne dotyczące jakości powietrza w Polsce, np. wartości pierwiastków takich jak NO2, O3, SO2, CO oraz PM10 i PM2.5 – mówi Wojciech Bąk, prezes Clouds on Mars. -Kolejne prace wydłużą okres, na jaki będziemy w stanie dokonywać trafnych prognoz“ – dodaje.

KG/Microsoft