Jaka cena za grunty rolne?

Średnia cena sprzedaży państwowych gruntów rolnych w 2019 r. wyniosła 30 tys. 998 zł za 1 ha i wzrosła o 17 proc. w stosunku do poprzedniego roku - poinformował Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. W u.br. sprzedano z Zasobu 3025 ha.

Najwyższe średnie ceny za 1 ha uzyskano w województwach opolskim 40,6 tys. /ha) i lubuskim (39,7 tys./ha), a najniższe ceny osiągnięto w województwie łódzkim (17,2 tys./ha), lubelskim (18,2 tys./ha)i świętokrzyskim.

Państwowe grunty rolne drożały przez kilka ostatnich lat. Najwyższe ceny ze sprzedaży działek rolnych uzyskano w 2016 r. - średnio 32 255 zł za hektar, w 2017 r. - grunty trochę potaniały do 31,058 zł/ha, a w 2018 r. - do 26402 zł/ha, by w 2019 r. ponownie wzrosnąć.

W 2019 r. zawarto w sumie 3152 umów i sprzedano 3025 hektarów. Najwięcej gruntów sprzedano w woj. zachodnio-pomorskim i dolnośląskim . Najmniej - w województwie małopolskim i łódzkim.

Średnia powierzchnia sprzedanych nieruchomości przypadająca na 1 umowę wynosi 1 ha, w tym największa występuje w woj. kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim - po 1,6 ha.

Z analizy ceny nieruchomości w poszczególnych grupach obszarowych wynika, że najwyższe średnie ceny uzyskiwano dla nieruchomości o powierzchni w grupie obszarowej od 100 do 300 hektarów - 42,3 tys. zł/ha (2 umowy), a najniższe w grupie obszarowej 2 - 10 ha - 24,7 tys. zł/ha (65 umów).

Sprzedaż gruntów rolnych według grup obszarowych w 2019 r., jest większa o 20 proc. niż uzyskana w roku poprzednim. Natomiast liczba zawartych transakcji w 2019 r. jest o 5 proc. większa w porównaniu z 2018 r.

KOWR w ubiegłym roku nieodpłatnie przekazał uprawnionym podmiotom 4406 ha gruntów Zasobu WRSP, w tym m.in: jednostkom samorządu terytorialnego z różnych tytułów (głównie gminom) - 444 ha gruntów, a innym uprawnionym podmiotom (tj. parkom narodowym, spółdzielniom mieszkaniowym, Polskiej Akademii Nauk, Izbom Rolniczym, Krajowej Radzie Izb Rolniczych, państwowym szkołom wyższym lub państwowym jedn. badawczo-rozwojowym, fundacjom i organizacjom pożytku publicznego, nadanie na własność osobom - dożywotnim użytkownikom, itp.) - 1999 ha.

W 2019 r. do Krajowego Zasobu Nieruchomości przekazano 530 ha gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

PAP/ as/