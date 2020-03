Polscy marynarze mają być bardziej bezpieczni

Zabezpieczenie praw marynarzy w sytuacji ataku piratów i uwięzienia marynarzy zakłada projekt ustawy o zmianie ustawy o pracy na morzu, którego autorem jest minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

Celem projektowanej ustawy jest wdrożenie do polskiego prawa zmian wynikających z Poprawek do Konwencji o pracy na morzu z 2006 r. (Konwencja MLC), które zostały przyjęte 27 kwietnia 2018 r. i zatwierdzone przez Międzynarodową Konferencję Pracy 5 czerwca 2018 r. - podaje uzasadnienie do nowych przepisów zamieszczone na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji.

Poprawki do Konwencji MLC mają na celu zabezpieczenie praw pracowniczych marynarzy w sytuacji ataku piratów na statek i uwięzienia marynarzy na statku lub poza nim.

Autorzy nowych przepisów podają, że poprawki zapewniają ciągłość marynarskiej umowy o pracę podczas uwięzienia niezależnie od tego, czy upłynął okres na jaki umowa była zawarta lub czy strona umowy powiadomiła o jej zawieszeniu lub wypowiedzeniu.

Poprawki zapewniają także ciągłość wypłacania wynagrodzenia i innych świadczeń, gdy marynarz jest uwięziony aż do jego uwolnienia i repatriacji, lub do daty śmierci podczas uwięzienia.

Ponadto poprawki rozszerzają prawo marynarzy uwięzionych na statku do bezpłatnej repatriacji stanowiąc, że prawo do repatriacji może wygasnąć, jeśli marynarze nie upomną się o nie w rozsądnym czasie, z wyjątkiem przypadku, gdy są oni uwięzieni w wyniku piractwa lub zbrojnej napaści na statek.

PAP/ as/