Nie można wywozić strzykawek i termometrów

Na obowiązującej od piątku, wydanej przez ministra zdrowia, liście leków i wyrobów objętych zakazem wywozu z kraju znalazły się m.in. leki przeciwgorączkowe i przeciwbólowe, a także rękawice, strzykawki, termometry i maty dekontaminacyjne.

Wykaz zawarty jest w załączniku do obwieszczenia ministra zdrowia ws. produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Aktualnie wykaz zawiera 1324 pozycje. Oprócz dotychczasowych pozycji m.in. insulin, leków przeciwzakrzepowych, roztworów do nebulizacji, środków stosowanych u dzieci w diecie eliminacyjnej mlekozastępczej, na wykazie znalazły się m.in. leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe.

W najnowszym wykazie umieszczono m.in. jednorazowe strzykawki, elektroniczne termometry, rękawice zabiegowe i chirurgiczne, przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych, przyrządy do pobierania krwi, preparaty do dezynfekcji wyrobów medycznych, odzież operacyjną, medyczne ochraniacze na obuwie, maty dekontaminacyjne, maski do podawania tlenu, maski chirurgiczne a także fartuchy chirurgiczne.

Katarzyna Lechowicz-Dyl (PAP), sek