Jak odzyskać wpłatę na wyjazd odwołany z powodu epidemii?

Można dostać 100 proc. zwrotu za imprezę w miejscu, w którym występuje wiele przypadków koronawirusa i nie można tam dolecieć ze względu na odwołane rejsy - informuje w piątek resort rozwoju.

W komunikacie resort wyliczył sytuacje, w których bezkosztowo można odstąpić od umowy udziału w imprezie turystycznej. Jest to możliwe na przykład wtedy, gdy w miejscu, do którego się wybieraliśmy, odnotowano wiele przypadków zarażenia koronawirusem i loty do tego miejsca nie są realizowane, a taki rodzaj przewozu „stanowił istotny element imprezy turystycznej”.

„Zwrot poniesionych wpłat można otrzymać również w sytuacji, w której podstawowym elementem imprezy turystycznej jest udział w wydarzeniu kulturalnym (np. wizyta w muzeum) lub imprezie sportowej (np. meczu piłkarskim), które zostały odwołane z powodu odnotowanych przypadków zarażenia koronawirusem” - napisał resort.

„Podróżny nie może natomiast bezkosztowo odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej wyłącznie z powodu stwierdzonych w miejscu, do którego się wybierał, przypadków zarażenia koronawirusem” - zaznaczyło ministerstwo.

Resort podkreślił, że bezkosztowe odstąpienie od umowy oznacza otrzymanie 100 proc. zwrotu wpłat. „Jednak bez odszkodowania i zadośćuczynienia” - podkreślił.

Zgodnie z ustawą o imprezach turystycznych oraz powiązanych usługach turystycznych zwrot wpłat można otrzymać, jeśli „wystąpią nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności, które mogą znacząco wpłynąć na przewóz podróżnych i realizację imprezy turystycznej w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie„. W przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności podróżny może żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej” - napisano w komunikacie.

Jak dodano, zgodnie z definicją zawartą w ustawie przez nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności należy rozumieć sytuację pozostającą poza kontrolą strony powołującej się na taką sytuację, której skutków nie można było uniknąć, nawet gdyby podjęto wszelkie rozsądne działania.

Preambuła dyrektywy turystycznej wskazuje, że nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności mogą obejmować przykładowo działania wojenne, inne poważne problemy związane z bezpieczeństwem, takie jak terroryzm, znaczące zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, takie jak wybuch epidemii poważnej choroby w docelowym miejscu podróży lub katastrofy naturalne, takie jak powodzie lub trzęsienia ziemi, lub warunki pogodowe uniemożliwiające bezpieczną podróż do miejsca docelowego uzgodnionego w umowie o udział w imprezie turystycznej.

