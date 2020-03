Sejm i Senat zabezpieczają się przed koronawirusem

Tymczasowe odwołanie: wizyt zagranicznych, spotkań niezwiązanych z pracami parlamentarnymi, wysłuchań publicznych, wizyt grup wycieczkowych i niektórych zagranicznych podróży służbowych posłów - to szczególne rozwiązania, wprowadzone od piątku w Sejmie i Senacie w związku z koronawirusem.

„W nawiązaniu do bieżących okoliczności zarówno krajowych jak i zagranicznych związanych z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2, wprowadzone zostały szczególne rozwiązania porządkowe” - poinformowało w komunikacie Centrum Informacyjne Sejmu.

Jak podkreślono na podstawie zarządzenia marszałek Sejmu z 6 marca br., w porozumieniu z marszałkiem Senatu, „mając na uwadze konieczność ochrony zdrowia osób przebywających na terenie Parlamentu, określono tymczasowe zmiany organizacyjne”. Zakładają one odwołanie wizyt zagranicznych, spotkań i wydarzeń niezwiązanych bezpośrednio z pracami parlamentarnymi, wysłuchań publicznych, wizyt grup wycieczkowych, zagranicznych podróży służbowych posłów delegowanych przez Sejm do krajów, do których podróżowania nie zaleca Główny Inspektor Sanitarny.

Według komunikatu wstęp na teren i do wszystkich budynków Parlamentu przysługuje: posłom, senatorom, pracownikom Kancelarii Sejmu i Kancelarii Senatu, pracownikom biur klubów i kół poselskich, senackich i parlamentarnych, funkcjonariuszom i pracownikom Straży Marszałkowskiej, funkcjonariuszom Służby Ochrony Państwa i żołnierzom Żandarmerii Wojskowej oraz wysokim rangą urzędnikom państwowym.

Zgodnie z komunikatem CIS zarządzenie umożliwia wstęp do parlamentu na podstawie jednorazowych kart wstępu osobom, których obecność jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości prac parlamentarnych i sprawnego funkcjonowania Kancelarii Sejmu i Kancelarii Senatu. „Pozostałe osoby mogą ubiegać się o wstęp po złożeniu oświadczenia, że w ciągu ostatnich 14 dni nie przebywały w krajach, do których podróżowania nie zaleca Główny Inspektor Sanitarny. Osoby, które nie złożą oświadczenia, nie będą uprawnione do wejścia na teren Parlamentu” - czytamy.

Jak zaznaczono, obecność przedstawicieli mediów w Sejmie i Senacie odbywa się na standardowych zasadach: obowiązują stałe, okresowe i jednorazowe karty wstępu. „Przed wejściem wymagane będzie jednak składanie wyżej wymienionego oświadczenia” - podkreśla CIS.

Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania i traci moc po upływie 21 dni.

PAP/kp