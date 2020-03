Polki kochają zakupy przez internet

Polki kupują przez internet o wiele częściej niż Polacy - 51,6 proc. wskazań w porównaniu do 36,3 proc. mężczyzn - wynika z raportu ,,Polaków portfel własny - kochamy okazje” Santander Consumer Banku. Panie częściej niż panowie szukają też przez internet samochodów na wyprzedażach.

W raporcie czytamy, że panie chętniej decydują się na zakupy w e-commerce, a ponad 50 proc. z nich uważa, że sklepy online to wygodna opcja zdobywania interesujących produktów. Dodano, że co czwarta kupująca online sięga w tym celu po aplikacje mobilne sklepów, mężczyzn tylko 9 proc.

Jak wskazał Adam Piwek z Santander Consumer Banku, podejście Polek do wyprzedaży jest bardziej „zdigitalizowane”, nie oznacza to jednak, że panie nie czują sentymentu do handlu tradycyjnego. „Niemal 80 proc. z nich zadeklarowało, że ceni sobie zakupy w sklepach stacjonarnych za możliwość obejrzenia towaru i przetestowania go przed wydaniem na niego pieniędzy. Podobnie odpowiedziało niemal 69 proc. mężczyzn” - podał.

Dodał, że ponad połowa respondentów obu płci zwróciła również uwagę na możliwość otrzymania produktu od ręki. „Z kolei co czwarty badanych, niezależnie od płci, doceniał możliwość zasięgnięcia porady u obsługi sklepu” - wyjaśnił.

W badaniu wskazano, że różnice między płciami są widoczne również w przypadku strategii zakupowych. „Panie bardziej od panów zwracają uwagę na producenta towaru i na pochodzenie produktu. Mając wybór, ponad 45 proc. kobiet podejmuje decyzję o zakupie polskich produktów, tę opcję zadeklarowało ok. 40 proc. mężczyzn. Co piąta Polka stara się też kupować towary naturalnego pochodzenia, na to wskazało w porównaniu z ok. 17 proc. Polaków” - czytamy.

Różnic między płciami jest więcej, gdy porównać kategorie produktów poszukiwanych na wyprzedażach przez kobiety i mężczyzn - dodano. „Panie chętniej szukają na nich samochodów (ponad 14 proc. w zestawieniu z ok. 8 proc. mężczyzn), dotyczy to również sprzętu sportowego (powyżej 5 proc. kobiet w porównaniu do 2,4 proc.)” - podano.

Według raportu najpopularniejszymi produktami wśród kobiet są ubrania i obuwie (61 proc. wskazań) oraz sprzęt RTV (ok. 24 proc. odpowiedzi). Natomiast panowie na wyprzedażach rozglądają się głównie za sprzętem RTV (33,4 proc.) i odzieżą (32,4 proc.). Częściej od kobiet sięgają oni po sprzęt komputerowy ok. 21 proc. mężczyzn i 6,3 proc. kobiet - czytamy.

PAP/kp