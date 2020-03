Czas jest dziś dla rynku jak pieniądz

Trwa jubileuszowa XX Konferencja Izby Domów Maklerskich w Bukowinie Tatrzańskiej. Tegoroczne spotkanie uczestników rynku kapitałowego odbywa się pod hasłem „Rozwój potrzebuje kapitału – rynek kapitałowy dla infrastruktury i innowacji”.

Udział w konferencji bierze ponad 300 przedstawicieli rynku kapitałowego, w tym goście honorowi, dr hab. Jacek Jastrzębski, prof. UW, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego., wiceminister Artur Soboń, Pełnomocnik Rządu ds. Instrumentów Finansowania Rozwoju Gospodarczego Państwa, Ministerstwo Aktywów Państwowych, wiceminister Kamil Bortniczuk reprezentujący Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Marek Dietl, prezes Giełdy Papierów Wartościowych i Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzeja Dudy.

Silny krajowy rynek kapitałowy jest fundamentem wzrostu gospodarczego opartego na wiedzy i innowacjach. Im silniejszy będzie polski rynek kapitałowy, tym skuteczniej będzie służyć rozwojowi gospodarczemu kraju. Tegoroczna jubileuszowa konferencja IDM to podwójnie ważne wydarzenie na rynku kapitałowym. Zbiega się ona bowiem z początkiem wdrażania rządowej Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego, której Izba była inicjatorem i której patronuje od kilku lat, a także startem PPK jednego z najważniejszych programów, który ma szansę wzmocnić krajowy rynek kapitałowy. Tematy te będą stanowiły główną oś dyskusji podczas XX Konferencji IDM w Bukowinie Tatrzańskiej. Jestem przekonany, że idee i rozwiązania proponowane przez uczestników debat zostaną uwzględnione w działaniach decydentów, co przełoży się na wzrost konkurencyjności polskiego rynku kapitałowego – mówił otwierając konferencję Waldemar Markiewicz, Prezes IDM.

XX Konferencja Izby Domów Maklerskich w Bukowinie Tatrzańskiej to spotkanie przedstawicieli domów i biur maklerskich z administracją rządową, nadzorcą oraz członkami instytucji rynku kapitałowego, tj. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, funduszy inwestycyjnych oraz spółek notowanych na GPW. W trakcie warsztatów i paneli dyskusyjnych uczestnicy będą rozmawiali o kluczowych, dla dalszego rozwoju rynku kapitałowego, tematach.

Na uwagę zasługuje z pewnością liczna reprezentacja nadzorcy rynku – Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Wśród paneli, które cieszyły się największym zainteresowaniem podczas dwudniowego spotkania były dyskusje poświęcone wpływowi rynku kapitałowego na tworzenie nowoczesnej infrastruktury i wspieranie innowacji, potencjałowi realizacji strategii SRRK, nowym regulacjom rynku, a także wpływowi „zielonej” transformacji na rynek kapitałowy i decyzje inwestorów.

W drugim dniu konferencji odbywa się sześć paneli, które dotyczą stabilności otoczenia regulacyjnego i nadzorczego, zwiększania płynności na rynku kapitałowym, wpływu krajowych funduszy inwestycyjnych na rozwój polskiej gospodarki, nowych wymogów regulacyjnych dla emitentów, wykorzystania konkurencyjnych nowych technologii oraz wzmacniania zaufania do rynku.

Wśród uczestników konferencji są też przedstawiciele spółek z warszawskiego pakietu, reprezentujący firmy z indeksu WIG20: KGHM Polska Miedź, PZU, Pekao SA, PKN Orlen. Podczas niezwykle emocjonalnych spotkań i debat poruszane są też kwestie związane z budowaniem zaufania dla rynku kapitałowego, wprowadzeniem w polskich firmach programu PPK i wpływem tego procesu na polską giełdę. Spółki z udziałem skarbu państwa podkreślają zaś wagę długoterminowych strategii firm, które pomagają budować długotrwałe relacje z inwestorami.

„Czas” z pewnością jest tym słowem, które pada podczas tegorocznej konferencji niezwykle często w wielu kontekstach. Raz jest to trudny czas dla rynku kapitałowego, targanego krótkoterminowymi napięciami związanymi z efektem pandemii koronawirusa, innym razem – to czas, którego rynek potrzebuje by odbudować zaufanie mniejszych inwestorów, po problemach związanych z kłopotami GetBacku. Czas potrzebny jest też Pracowniczym Planom Kapitałowym – przed nami kolejne, po pierwszej, fazy implementacji tego projektu w przedsiębiorstwach, wśród pracowników. Czas, jak się okazuje, może być trudny ale też – korzystny. Zwłaszcza w kontekście budowania nowych relacji między firmami i akcjonariuszami, a to za sprawą nowych regulacji zmierzających do uporządkowania i przejrzystości informacji na temat ładu korporacyjnego firm obecnych na warszawskim parkiecie, a także jawności wynagrodzeń w spółkach giełdowych.

W ramach warsztatów tematycznych uczestnicy konferencji dyskutują o ochronie sygnalisty w spółkach oraz o venture capital jako klasie aktywów. Partnerami warsztatów są: Kancelaria Raczkowski oraz PFR Ventures i NCBR.

Izba Domów Maklerskich jest największą niezależną samorządową organizacją środowiska pracodawców domów i biur maklerskich w Polsce, zrzesza obecnie 19 krajowych domów i biur maklerskich. Ich łączny udział w obrotach akcjami wszystkich krajowych domów maklerskich na GPW w 2019 r. wyniósł 95%. Misją IDM jest wspieranie rozwoju konkurencyjnego rynku kapitałowego sprzyjającego pozyskiwaniu kapitału przez przedsiębiorstwa dla wzrostu gospodarczego i zwiększania liczby miejsc pracy w Polsce oraz ochrona inwestorów. Kolejne, szczegółowe relacje z jubileuszowej, XX Konferencji IDM już wkrótce na portalu wGospodarce.pl. Relacje i rozmowy wideo z uczestnikami dostępne będą także na antenie telewizji wPolsce.pl już od poniedziałku. Zapraszamy do śledzenia naszego portalu.

(mac)