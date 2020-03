Maląg: Nie ma planów zakończenia programu 500+

Wbrew pojawiającym się informacjom medialnym nie ma planów zakończenia programu 500 plus - powiedziała w poniedziałek PAP szefowa MRPiPS Marlena Maląg. Jak zapewniła, choć nie ma co się spodziewać waloryzacji tego świadczenia, program będzie realizowany w kolejnych latach.

Odnosząc się do pojawiających się w przestrzeni publicznej informacji, że rok 2021 może być ostatnim, w którym obowiązywałby program minister powiedziała, że „absolutnie nie ma takich planów rządowych w żadnym zakresie”.

Celem wprowadzenia tego świadczenia była inwestycja w rodzinę, podniesienie dzietności, ale także zwrócenie uwagi na godność rodziny. Te wskaźniki zostały osiągnięte. Na tym etapie pracujemy przede wszystkim nad strategią demograficzną - powiedziała PAP Maląg.

Jak dodała, założenia do strategii jej resort przedstawi „najpóźniej pod koniec czerwca”.

Ona przede wszystkim pokaże, w jakim kierunku powinno iść wsparcie do rodzin. I to już nie takie bezpośrednie wsparcie typu: waloryzacja 500 plus. Ale program 500 plus będzie realizowany, to z całą odpowiedzialnością podkreślam - powiedziała PAP Maląg.

„Do tej pory do polskich rodzin zostało przekazane, a więc zainwestowaliśmy w polską rodzinę z małymi dziećmi, ponad 95 mld zł. I to świadczenie będzie realizowane. Również będziemy rozwijać programy, które wspomagają rodziny tj. Maluch plus i kontynuować program Dobry start” - dodała minister.

Program Rodzina 500 plus ruszył 1 kwietnia 2016 roku, zakładał wypłatę świadczenia w wysokości 500 zł, bez kryterium dochodowego, na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18. roku życia. Od lipca ub. roku działa on w rozszerzonej formule - świadczenie przysługuje wszystkim dzieciom do 18 lat, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.

PAP, KG