MC walczy z dezinformacją i nieuczciwymi praktykami

Koronawirus w internecie – razem przeciw dezinformacji i nieuczciwym praktykom

- Razem z największymi portalami walczymy z nieprawdziwymi doniesieniami i nieuczciwymi praktykami dotyczącymi zagrożenia koronawirusem. Pierwsze efekty już widać - informuje Ministerstwo Cyfryzacji

Rzetelne informacje z pierwszej ręki. Sprawdzone informacje na temat koronawirusa (COVID-19) znajdziesz na stronach Ministerstwa Zdrowia (MZ) – taki komunikat widzą wszyscy polscy użytkownicy Twittera, którzy w wyszukiwarkę wpisują słowa koronawirus, COVID-19 i ich różne konfiguracje, w tym obcojęzyczne odpowiedniki.

Zmiany mogą już dostrzec też m.in. Allegrowicze. Ci, którzy w wyszukiwarkę wpiszą słowo „koronawirus” również zobaczą informację odsyłającą do najbardziej rzetelnego źródła informacji o potencjalnym zagrożeniu i sposobach radzenia sobie z nim.

Interesuje Cię ochrona przed wirusami? Rzetelne informacje znajdziesz na www.gov.pl/koronawirus – brzmi komunikat wyświetlany na największym w Polsce portalu aukcyjnym.

Allegro, produkty koronawirusowe / autor: Fratria

To nie jedyny zakres współpracy z Allegro. MC wspólnie z innymi podmiotami walczy także z nieuczciwymi praktykami handlowymi.

Pierwsze efekty współpracy w tym zakresie już widać. Wspierając walkę z dezinformacją Allegro tymczasowo zabroniło używania słowa „koronawirus” w tytułach ofert zamieszczanych na platformie. Istniejące oferty są wstrzymywane, a sprzedawcy proszeni o edycję tytułów. Oferty niezgodne z regulaminem i przepisami prawa, w tym naruszające interesy konsumentów, są na bieżąco usuwane.

Wszyscy sprzedający na Allegro produkty w kategoriach potencjalnie związanych ze zwalczaniem wirusa (Zdrowie i uroda, Supermarket) dostali maile zwracające ich uwagę na konieczność odpowiedzialnego społecznie kształtowania cen, ze wskazaniem na stanowisko Prezesa UOKIK.

Największy w Polsce portal aukcyjny zadeklarował także, że w oparciu o swój regulamin oraz o ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie blokować/usuwać oferty produktów, takich jak maseczki, rękawiczki jednorazowe czy żele antybakteryjne, których cena w ciągu 30 dni (od 25 lutego) wzrosła o ponad 100%.

W efekcie usunięto już ponad tysiąc ofert, w których dochodziło do ewidentnej spekulacji, czyli wzrostu cen. Kolejnych 12 tysięcy ofert usunięto lub zablokowano ze względu na wprowadzanie konsumentów w błąd w opisach lub ze względu na użycie słowa koronawirus w tytułach ofert.

To tylko część działań, które wspólnie z platformami internetowymi podejmujemy w celu walki z dezinformacją na temat zagrożenia i zwalczania koronawirusa - mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. - Zachęcamy kolejne portale do przyłączenia się do nas. Nie dopuszczajmy do nieuczciwych praktyk, edukujmy, nie wprowadzajmy w błąd. Spokój i rzetelna informacja są obecnie najcenniejsze - apeluje szef MC.