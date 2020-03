Kryzys na giełdzie: Moskwa czerwona od spadków

Na giełdzie moskiewskiej we wtorek rano spadają kursy akcji i rubla; kurs dolara wobec rubla wzrósł do 72,99 rubla za 1 USD. Kurs euro wzrósł aż o 9,7 proc. w porównaniu z kursem z zamknięcia poprzedniej sesji - do 85 rubli za 1 euro.

Na zamknięciu giełdy w piątek dolar kosztował 68,5 rubla za 1 USD, a euro - około 80 rubli za 1 euro. Po raz ostatni kurs amerykańskiej waluty przekraczał poziom 72 rubli w marcu 2016 roku.

Spadły we wtorek rano - o 12-15 proc. - kursy akcji największych rosyjskich firm sektora naftowo-gazowego: Rosnieftu, Łukoilu i Surgutnieftiegazu.

Bank centralny przed otwarciem giełdy poinformował, że podejmie działania w celu wsparcia rubla i rynku finansowego.

Rubel osłabł mocno na światowych rynkach walutowych w poniedziałek z powodu gwałtownego spadku cen ropy. Załamanie rynków ropy związane jest z fiaskiem negocjacji OPEC+, w których Rosja nie zgodziła się na dalsze ograniczenie wydobycia surowca. Rozmowy zostały zerwane, a Arabia Saudyjska drastycznie obniżyła swoje ceny.

