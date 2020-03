18. przypadek koronawirusa w Polsce

- Mamy jeden dodatkowy przypadek potwierdzonego zarażenia koronawirusem. Jest to 18. taki przypadek, trzeci na terenie województwa mazowieckiego - poinformował we wtorek na konferencji prasowej minister zdrowia Łukasz Szumowski. Według informacji resortu zdrowia, jest to mężczyzna w sile wieku. Stan jego zdrowia jest dobry.

„Jeżeli chodzi o przypadki (…) koronawirusa w województwie mazowieckim mamy jeden wynik dodatni testów” - powiedział na konferencji prasowej minister. Jest to trzeci przypadek potwierdzonej choroby w województwie mazowieckim. Jak uściślił rzecznik prasowy resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz, trzeci pacjent jest mężczyzną w sile wieku. W tej chwili stan jego zdrowia jest dobry.

Resort sukcesywnie publikuje statystyki dotyczące zachorowań w Polsce. O pierwszym polskim przypadku pacjenta zarażonego wirusem SARS-CoV-2 poinformowano 4 marca, czyli w ubiegłą środę, a od piątku o kolejnych zachorowaniach. Informacja z wtorku mówiła o 17 zachorowaniach. Pacjenci hospitalizowani są m.in. w szpitalach we Wrocławiu, Raciborzu, Szczecinie, Krakowie, Ostródzie, Warszawie.

Czytaj też: Nowe przypadki koronawirusa w Polsce

PAP/kp