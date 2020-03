Rynek przewozów międzynarodowych na krawędzi

Z danych, które Ministerstwo Rozwoju otrzymuje od przedsiębiorców wynika, że w branży międzynarodowego przewozu osób ponad 90 proc. zamówień na najbliższe trzy miesiące zostało odwołanych - wynika z wypowiedzi wiceministra rozwoju Marka Niedużaka podczas posiedzenia sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju.

„Sytuacja związana z koronawirusem jest bardzo dynamiczna, (…) mamy bardzo szerokie spektrum możliwych scenariuszy. (…) Już widzimy, że są takie branże, szczególnie mowa tu o branży międzynarodowych przewozów osób, te firmy, które jeździły w kierunkach zachodnich. Branża turystyczna, branża eventowa, wystawiennicza, targowa - to są branże, które z pewnością odczują negatywny wpływ. Na jak długo odczują - trudno powiedzieć” - powiedział Niedużak.

„Dziś, jakby ktoś mnie pytał, czy jestem w stanie powiedzieć konkretnie, kto ma takie problemy, czy jesteśmy w stanie oszacować rozmiar konsekwencji - nie. Z danych konkretnych, które mamy, to są takie dane, które nam przedsiębiorcy sami sygnalizują, chociażby z obszaru o którym wspomniałem, przewozu osób, tam są takie dane typu, że na najbliższe 3 miesiące ponad 90 proc. zamówień zostało skasowanych, bo zostały odwołane wycieczki, wycieczki szkolne, pielgrzymki, wyjazdy. To jest bardzo trudna sytuacja w tej branży” - dodał.

Wiceminister rozwoju powiedział, że sytuacja związana z koronawirusem na pewno wpłynie na szacunki resortu dotyczące wzrostu gospodarczego w Polsce w 2020 r.

„Z pewnością wpłynie to również na nasze predykcje tego, jaki odnotujemy w tym roku wzrost gospodarczy. Nawet, jeżeli założymy - co wydaje się racjonalnym założeniem - że za 2-3 miesiące będzie lepiej to z pewnością co najmniej jeden kwartał w wielu obszarach będziemy mieć złe wyniki. To się na pewno odbije globalnie na całym roku” - powiedział.

Niedużak powtórzył wcześniejsze zapowiedzi przedstawicieli rządu, że MR rozważa działania w zakresie wsparcia branż, które ucierpią z powodu rozprzestrzeniania się epidemii.

W poniedziałek wiceminister rozwoju Andrzej Gut-Mostowy zapowiedział, że na wtorkowym posiedzeniu rządu minister rozwoju Jadwiga Emilewicz przedstawi pakiet wsparcia dla firm dotkniętych rozprzestrzenianiem się koronawirusa, m.in. z branży turystycznej.

PAP/kp