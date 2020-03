Spółki muszą się „zazielenić”, czyli o ekologii na GPW

Dożyliśmy czasów, gdy nastolatka ze Szwecji jest ambasadorką kierunku ogromnych zmian w całej gospodarce, a prezydent Stanów Zjednoczonych musi się tłumaczyć, dlaczego nie znalazł czasu w Davos, by się z nią spotkać – mówił Tomasz Prusek, rozpoczynając podczas XX Konferencji Izby Domów Maklerskich w Bukowinie Tatrzańskiej niezwykle ciekawy panel poświęcony finansowaniu inwestycji proekologicznych na rynku kapitałowym. Uczestnicy dyskusji odpowiedzieli na pytanie jak polityka klimatyczna UE wpływa na kierunek rozwoju spółek i rynku kapitałowego, a także jak „zielone” strategie wpływać mogą na pozycje rynkowe firm notowanych na warszawskim parkiecie.

Polska gospodarka w dużej mierze oparta jest na węglu, na paliwach kopalnych, a wiele przedsiębiorstw produkcyjnych, przemysłowych działa w sposób niezwykle energochłonny. To oczywiście zagadnienia technologiczne, ale to pokazuje też, jak ważne dla polskiej gospodarki staje się zrównoważone finansowanie – mówił wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej, Kamil Bortniczuk. – Przed nami konieczność zapewnienia finansowania przedsiębiorstwom, które będą w stanie przeobrazić gospodarkę, tak by wykorzystać potencjał i rynki, które mamy i produkować w sposób czysty. Polityka UE zakłada bardzo duży udział w finansowaniu inwestycji po stronie prywatnych funduszy. Potrzebne środki poświęcone transformacji określane na 100 mld euro w perspektywie najbliższych 7 lat, uzupełniają środki z budżetu UE, m.in. fundusz sprawiedliwej transformacji na poziomie 7-8 mld euro, to także środki z Funduszu Spójności, które kraje będą musiały przeznaczyć także na realizację inwestycji związanych z tzw. green deal. Ale gros, bo ok. 80 proc. jest do pozyskania, a większość stanowić będą środki prywatne i pożyczki z EBI. Musimy wykonać zatem ogromną pracę, by zmotywować inwestorów do zainteresowania się tym obszarem działalności.