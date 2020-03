Trwały nośnik w chmurze od KIR, OChK oraz Hitachi

KIR, Operator Chmury Krajowej oraz Hitachi Europe Ltd. rozpoczynają współpracę na rynku polskim. Dzięki połączeniu sił technologii blockchain, macierzy WORM oraz chmury obliczeniowej na rynek wprowadzone zostaną innowacyjne usługi wspierające digitalizację przedsiębiorstw i zgodność z regulacjami, takimi jak trwały nośnik czy MIFID2. Odbiorcami tych usług będą m.in. podmioty z sektora medycznego, telekomunikacyjnego, bankowego i ubezpieczeniowego

W ramach rozpoczętej kooperacji, KIR będzie dostawcą kompleksowego rozwiązania trwałego nośnika w formie usługi, w którym za niezmienność i nieusuwalność przechowywanych informacji będzie odpowiadać macierz WORM osadzona w chmurze. Trwały nośnik informacji to rozwiązanie, które w bezpieczny i wygodny sposób umożliwia przechowywanie i udostępnianie wszelkich dokumentów elektronicznych, co znacznie wspiera procesy biznesowe w relacji przedsiębiorca – klient.

Klienci instytucji korzystających z trwałego nośnika otrzymają od KIR jeden całodobowy punkt dostępu do kluczowych informacji poprzez dedykowany portal, zarówno w okresie trwania relacji z daną instytucją, jak i po jej zakończeniu. Dodatkowo, dzięki wykorzystaniu technologii blockchain, będą mogli monitorować historię dokumentów oraz ich autentyczność.

Zbudowanie trwałego nośnika informacji, jako integralnej usługi, jest kolejnym krokiem w rozwoju usług strategicznych KIR. - Dzięki współpracy z naszymi partnerami, tj. Operatorem Chmury Krajowej i Hitachi, po raz pierwszy w Europie zostanie wdrożony system trwałego nośnika łączący najlepsze cechy technologii blockchain, macierzy WORM, usług zaufania oraz chmury. Przez ostatnie lata technologia blockchain i WORM były błędnie traktowane jako alternatywne rozwiązania, choć w rzeczywistości świetnie się uzupełniają. Nasz strategiczny plan zakłada utworzenie ponadsektorowej usługi wykorzystywanej wszędzie tam, gdzie kluczowa jest trwałość informacji, np. w systemie e-paragonów, bankowości elektronicznej, e-ubezpieczeniach czy też w przechowywaniu i procesowaniu informacji medycznych – powiedział Robert Trętowski, Wiceprezes Zarządu KIR.

KIR jest pionierem technologii blockchain w Polsce. W oparciu o tę technologię, rozwiązanie trwałego nośnika do obsługi dokumentów publicznych wdrożyły m.in. PKO Bank Polski oraz BNP Paribas Bank Polska. KIR konsekwentnie rozszerza portfolio swoich usług, czym wspiera efektywność biznesową poprzez usprawnianie i upraszczanie procesów operacyjnych wewnątrz firmy oraz w kontakcie z klientami. Dostarcza m.in. bezpieczne narzędzia do potwierdzania tożsamości przez internet – mojeID oraz świadczy usługi zaufania.

Jedna z największych w Polsce instancji macierzy WORM została wdrożona w dwóch ośrodkach przetwarzania Operatora Chmury Krajowej (OChK). OChK zapewni KIR bezpieczny magazyn danych WORM, a także udostępni kompleksową platformę kontenerową dla aplikacji biznesowej systemu trwałego nośnika. Korzystając z szerokiego spektrum zastosowania macierzy WORM jako magazynu aplikacyjnego, OChK planuje w najbliższych czasie dostarczyć także inne usługi oparte na tej platformie. - Poza usługą WORM-as-a-service pod trwały nośnik w KIR, budujemy także kolejne rozwiązania m.in. repozytorium dokumentów elektronicznych (ECM), platformę bezpiecznej wymiany plików i backup-as-a-service. – powiedział Michał Potoczek, Prezes Zarządu Operatora Chmury Krajowej.

Dostawcą macierzy WORM (Hitachi Content Platform) oraz aplikacji biznesowej trwałego nośnika (HCportal) dostosowanej do wymagań KIR jest firma Hitachi Europe Ltd. Rozwiązanie Hitachi oparte o macierz WORM jest stosowane przez większość instytucji finansowych w Polsce, w tym m.in. Bank Pekao S.A., Santander Bank Polska, Getin Bank oraz SGB-Bank do zaadresowania wyzwania regulacyjnego jakim jest trwały nośnik. Instytucje, które wybrały rozwiązanie Hitachi wdrożyły je w tzw. trybie „on-premise”. - Strategiczna współpraca z KIR i Operatorem Chmury Krajowej umożliwia nam realizację oczekiwań naszych klientów, którzy chcieli wdrożyć trwały nośnik w modelu usługowym, zapewniając pełną zgodność z regulacjami. Model usługowy to nowa droga dla biznesu Hitachi w Polsce, którą podążamy we współpracy z lokalnymi partnerami. Ten strategiczny projekt potwierdza również wejście Hitachi na polski rynek z usługami związanymi z chmurą obliczeniową jak i rozwiązaniami opartymi o blockchain – podkreśla Tadeusz Woszczyński, Country Manager Hitachi Europe w Polsce, Austrii i Europie Centralno-Wschodniej. Hitachi jest bowiem drugim największym globalnym kontrybutorem w Hyperledger Fabric i posiada centra rozwojowe w USA i Japonii zajmujące się rozwojem technologii blockchain. Hitachi przejęło również spółkę o nazwie REAN Cloud, globalnego integratora systemów chmurowych oraz dostawcę usług profesjonalnych w tym obszarze, dzięki czemu uzupełniło swoją ofertę o cenną w branży wiedzę w zakresie migracji do chmury.

Współpraca KIR, OChK oraz Hitachi umożliwi utworzenie innowacyjnego produktu dla klientów na rynku polskim. Banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, firmy telekomunikacyjne, instytucje medyczne i inne przedsiębiorstwa wdrażające strategię digitalizacji otrzymają kompletne rozwiązanie trwałego nośnika w usłudze, uzupełnione niespotykaną dotychczas funkcjonalnością wykonania audytu przez klienta. KIR może również zaoferować bankom stosującym macierz WORM firmy Hitachi, zintegrowany z blockchain portal dla klientów (HCportal) w formie usługi. OChK natomiast będzie oferować bezpieczną przestrzeń WORM-as-a-service oraz szereg innych usług takich jak np. bezpieczna wymiana i przesyłanie plików bez konieczności korzystania z zagranicznych serwisów i dysków internetowych. Porfolio Hitachi będzie rozszerzone o modele usługowe poprzez oferowanie serwisów zapewnianych przez OChK i KIR. Dzięki temu klienci na rynku polskim będą mogli wybrać sposób implementacji i formy sprzedaży zgodne ze swoją strategią digitalizacji i budżetem.

KIR został powołany z inicjatywy Narodowego Banku Polskiego, Związku Banków Polskich i 16 banków komercyjnych w celu elektronizacji i profesjonalizacji rozliczeń międzybankowych w Polsce. Jest kluczową firmą obsługującą infrastrukturę polskiego sektora bankowego. Zapewnia niezawodność i bezpieczeństwo w zakresie świadczonych usług, dążąc do efektywnego wspierania rozwoju obrotu bezgotówkowego. Wykorzystując unikalne w skali polskiego rynku kompetencje i doświadczenie, KIR rozwija i dostarcza rozwiązania systemowe dopasowane do potrzeb sektora bankowego oraz aktywnie uczestniczy w cyfryzacji usług publicznych i procesów gospodarczych.

Operator Chmury Krajowej Sp. z o. o. to spółka technologiczna utworzona z inicjatywy PKO Banku Polskiego i Polskiego Funduszu Rozwoju aby zapewnić dostęp do zaawansowanych usług chmury obliczeniowej polskim firmom. OChK oferuje dostęp do mocy obliczeniowej, możliwość bezpiecznego przechowywania danych, zautomatyzowanego powoływania środowisk deweloperskich, oprogramowania ułatwiającego zarządzanie przedsiębiorstwem i dostarczane z chmury stanowiska pracy biurowej (Virtual Desktop). Zapewnia także kompleksowe wsparcie przy wyborze i wdrożeniu rozwiązań, których zastosowanie zwiększa elastyczność, wydajność i bezpieczeństwo środowiska IT, przyspieszając tempo rozwoju biznesu. OChK realizuje strategię multi-cloud oferując klientom zarówno własną infrastrukturę jak i dostęp do usług globalnych dostawców chmury publicznej. We wrześniu 2019 zawarł strategiczne partnerstwo z Google.

Hitachi Europe Ltd. jest spółką zależną Hitachi Ltd., z siedzibą w Maidenhead w Wielkiej Brytanii. Firma koncentruje swoje działania na Social Innovation Business, poprzez dostarczanie innowacji, które odpowiadają na potrzeby społeczeństwa. Hitachi Europe Ltd. oraz spółki jej podlegające oferują szeroki zakres systemów informatycznych i telekomunikacyjnych: systemy kolejowe, systemy energetyczne oraz przemysłowe, komponenty i urządzenia przemysłowe, systemy dla branży motoryzacyjnej, media cyfrowe, produkty konsumenckie i inne, prowadząc działalność operacyjną oraz własne laboratoria badawczo – rozwojowe w regionie EMEA.

