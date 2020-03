Można już przenosić zdjęcia między społecznościami a dyskiem

Facebook rozszerza listę krajów, w których dostępna jest funkcja bezpośredniego przesyłania zdjęć do usługi Zdjęcia Google, o Polskę i pozostałe kraje Unii Europejskiej. To kolejny krok firmy na drodze zwiększania przenoszalności danych, zapowiedzianej w Białej Księdze, ogłoszonej we wrześniu 2019 r.

Photo Transfer Tool, to narzędzie pozwalające przenosić zgromadzone na koncie zdjęcia i pliki wideo bezpośrednio do usługi Zdjęcia Google. Jest to pierwsze rozwiązanie stworzone w ramach Data Transfer Project (DTP) - wspólnej inicjatywy firm: Facebooka, Google’a, Twittera, Apple’a i Microsoftu.

Narzędzie jest oparte na otwartym kodzie źródłowym, a wszystkie przesyłane dane są zaszyfrowane - użytkownicy są poproszeni o podanie hasła przed rozpoczęciem i po zakończeniu transferu. System został po raz pierwszy przetestowany w Irlandii i jest obecnie stopniowo wdrażany na całym świecie.

na podst. mat. Facebook, mw