Ważna decyzja: LOT zawiesza połączenia

LOT do 3 kwietnia br. przedłuża zawieszenie połączeń z Warszawy do Mediolanu i Wenecji - poinformowała spółka. Dodatkowo, przewoźnik do 25 kwietnia br. zawiesza rejsy z Warszawy do Pekinu, do 8 kwietnia z Budapesztu do Seulu. Ogranicza też loty do Tel Awiwu.

„W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa 2019-nCoV i mniejszym zainteresowaniem podróżami lotniczymi w skali globalnej, LOT podjął decyzję dotyczące wybranych połączeń średniego i dalekiego zasięgu” - poinformowała w komunikacie spółka.

Jak przekazano, połączenia z Warszawy do Mediolanu i Wenecji pozostają zawieszone do 3 kwietnia br. W niedzielę LOT poinformował, że tymczasowo zawiesza do 12 marca br. włącznie wszystkie rejsy do Włoch.

Ponadto do 8 kwietnia br. pozostają zawieszone rejsy z Budapesztu do Seulu.

Połączenia z Warszawy do Pekinu spółka zawiesza do 25 kwietnia br. Dodatkowo zostaną ograniczone do 24 kwietnia br. pojedyncze częstotliwości rejsów do Tel Awiwu z Warszawy i polskich portów regionalnych.

Spółka przekazała, że w najbliższych dniach do 24 kwietnia br. zostaną zawieszone połączenia z Warszawy i Budapesztu do London-City; z Krakowa do Bukaresztu; oraz z Warszawy do Zaporoża.

Z kolei uruchomienie połączenia z Warszawy do Ostrawy - zostanie przesunięte na 1 września br.

Dodatkowo ograniczone zostaną częstotliwości rejsów na wybranych trasach średniego i dalekiego zasięgu - do 24 kwietnia br.

„Monitorujemy koszty związane z wpływem koronawirusa na wykonywane operacje lotnicze. Dalsze decyzje operacyjne będą podejmowane w oparciu o rozwój sytuacji epidemiologicznej na świecie” - poinformowała spółka.

LOT zapewnia, że pasażerowie, których dotyczą zmiany, informowani są o nich na bieżąco.

„Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, wprowadziliśmy elastyczną politykę podróży - pasażerowie, którzy zakupią bilety do 31 marca na loty w okresie 6.03-24.04, mogą bezpłatnie dokonać zmiany swojej rezerwacji biletów do końca roku. Więcej informacji pasażerowie mogą uzyskać za pośrednictwem LOT Contact Centre” - czytamy.

Spółka przekazała, że jest w stałym kontakcie z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz pozostałymi przewoźnikami.

„Wprowadziliśmy również restrykcyjne procedury i dodatkowe środki zabezpieczające na pokładach samolotów, tak aby zapewnić naszym pasażerom i pracownikom najwyższy poziom bezpieczeństwa” - czytamy.

Irlandzki Ryanair poinformował we wtorek, że od północy w środę 11 marca zawiesza wszystkie loty krajowe we Włoszech, a od piątku 13 marca wszystkie rejsy międzynarodowe do i z Włoch; w obu przypadkach loty zostają zawieszone do 8 kwietnia do północy.

Choroba zakaźna COVID-19, wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2, pojawiła się w grudniu w mieście Wuhan w środkowych Chinach. Zakażenia odnotowano od tego czasu m.in. w Korei Południowej, Iranie, Iraku, Izraelu, Japonii, Tajlandii, Wietnamie, Singapurze, Tajwanie, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Australii.

PAP/ as/