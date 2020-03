Koronawirus: Może być dalej idąca kwarantanna

W związku z koronawirusem obowiązuje specjalne zarządzenie marszałków Sejmu i Senatu, o którego przestrzeganie apelujemy; sytuacja jest analizowana na bieżąco, nie można wykluczyć kolejnych decyzji - przekazał dyrektor CIS Andrzej Grzegrzółka.

PAP zapytała Centrum Informacyjne Sejmu, czy w związku z kolejnymi przypadkami koronawirusa w Polsce i wydaniem zakazu imprez masowych, Kancelaria Sejmu będzie podejmować kolejne środki ostrożności, takie jak np. dalsze ograniczenie wydarzeń w Sejmie czy wprowadzenie pracy zdalnej dla części urzędników.

„Sytuacja jest analizowana na bieżąco, nie można wykluczyć kolejnych decyzji. Obowiązuje specjalne zarządzenie marszałków: Sejmu i Senatu z 6 marca, o którego przestrzeganie apelujemy. Najważniejsze to nie bagatelizować zagrożenia, ale też reagować profesjonalnie i sprawnie” - przekazał w odpowiedzi dyrektor CIS.

Na podstawie zarządzenia marszałek Sejmu z 6 marca br., w porozumieniu z marszałkiem Senatu, „mając na uwadze konieczność ochrony zdrowia osób przebywających na terenie Parlamentu, określono tymczasowe zmiany organizacyjne”. Zakładają one odwołanie wizyt zagranicznych, spotkań i wydarzeń niezwiązanych bezpośrednio z pracami parlamentarnymi, wysłuchań publicznych, wizyt grup wycieczkowych, zagranicznych podróży służbowych posłów delegowanych przez Sejm do krajów, do których podróżowania nie zaleca Główny Inspektor Sanitarny.

CIS podkreśliło też wcześniej, że przyjęte 6 marca przez marszałków przepisy powinny mieć odzwierciedlenie w kalendarzu wydarzeń Sejmu i Senatu. A zgodnie z zarządzeniem wydarzenia i wizyty mogą odbywać się za zgodą marszałka Sejmu lub Senatu wyłącznie „w szczególnie uzasadnionych przypadkach”.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek wieczorem o potwierdzeniu kolejnego, 22 przypadku zakażenia koronawirusem w Polsce.

