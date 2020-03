W związku z epidemią koronawirusa Ministerstwo Finansów (MF) i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) apelują o korzystanie z e-usług oraz kontaktu z urzędami skarbowymi poprzez e-PUAP i infolinie. Dostęp do budynków urzędów skarbowych może być ograniczony - informuje MF.

„Ministerstwo Finansów (MF) i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zachęcają do korzystania z e-usług oraz kontaktu z urzędami skarbowymi poprzez e-PUAP i infolinie. Twój e-PIT i e-Deklaracje pozwalają na rozliczanie podatków bez wizyty w urzędzie skarbowym” - napisano w komunikacie.

„W związku z zagrożeniem koronawirusem i wskazaniem ograniczania przebywania w zatłoczonych pomieszczeniach, w urzędach skarbowych mogą być wprowadzone ograniczenia dostępu. Obsługa klientów może być prowadzona tylko na salach obsługi podatnika, a liczba osób przebywających jednocześnie w urzędzie ograniczona przez ochronę. Działania te będą dostosowane do warunków lokalowych i organizacyjnych poszczególnych urzędów skarbowych” - dodano.

W informacji podkreślono, że MF i KAS oferują wygodne i bezpieczne sposoby rozliczenia podatków bez wychodzenia z domu, poprzez Twój e-PIT i e-Deklaracje. „Zachęcamy do korzystania z elektronicznych form rozliczeń i zdalnego kontaktu z KAS” - zaapelowano.

Więcej informacji można znaleźć na stronie podatki.gov.pl Oprócz usługi Twój e-PIT i systemu e-Deklaracje, na stronie tej znajdują się wszystkie informacje potrzebne do złożenia PIT, m.in. instrukcje i broszury informacyjne pytania i odpowiedzi jak przekazać 1 proc. podatku.

Na infolinię Krajowej Informacji Skarbowej można dzwonić: 22 330 03 30 (z telefonów komórkowych), 801 055 055 (z telefonów stacjonarnych), +48 22 330 03 30 (z zagranicy).

Dla usługi Twój e-PIT została dedykowana specjalna linia telefoniczna (wybieranie tonowe), która działa od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 18.00. Dodatkowy dyżur zaplanowany jest w sobotę 25 kwietnia 2020 r. w godz. od 7.00 do 15.00.

Działają też wojewódzkie infolinie PIT: Białystok - +48 538 632 162; Bydgoszcz - + 48 (52) 58 56 131; Gdańsk - + 48 (58) 30 02 432; Katowice - + 48 (32) 35 81 842; Kielce - + 48 (41) 36 42 610; Kraków - + 48 (12) 25 47 621; Lublin - + 48 (81) 45 22 595; Łódź - + 48 538 814 880; Olsztyn - +48 (89) 53 24 015; Opole - +48 (77) 42 50 630; Poznań - + 48 (61) 85 86 345; Rzeszów - + 48 (17) 85 03 670; Szczecin - + 48 (91) 48 03 484; Warszawa - + 48 (22) 51 04 868 (ws. rozliczenia PIT), + 48 (22) 51 04 888 (ws. usługi Twój e-PIT); Wrocław - +48 (71) 36 52 544, +48 (71) 36 52 531, +48 (71) 36 52 553; Zielona Góra - + 48 660 557 015.

MF zapewnia ponadto, że wszystkich działaniach związanych z rozliczeniem PIT fiskus informuje na profilu FB akcji, a także na profilach MF i KAS na Twitterze.

PAP/ as/