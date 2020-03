Ruch lotniczy w UE może zostać ograniczony

Ruch lotniczy w Europie może być bardzo mocno ograniczony z powodu koronawirusa; co w oczywisty sposób wpłynie na kondycję PLL LOT - powiedział w środę wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Sasin był pytany o to, na czym polega plan pomocowy dla firm w związku z koronawirusem, o którym we wtorek mówiła minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

CZYTAJ KONIECZNIE: Ważna decyzja: LOT zawiesza połączenia

„Będzie przygotowane specjalne prawo. Trudno mi w tej chwili mówić o szczegółach. Natomiast rzeczywiście chcemy pomóc tym branżom, które będą dotknięte koronawirusem” - powiedział w środę w TVP Info Sasin.

Dodał, że widać już bardzo negatywny wpływ koronawirusa na branżę turystyczną, a także lotniczą.

„PLL LOT zmuszone były ograniczyć w tej chwili swoje loty, czy w ogóle zaprzestać lotów do Chin, Włoch. Nie wiemy, jakie będą decyzje w najbliższym czasie” - wskazał wicepremier. Jak mówił, „pojawiają się również takie informacje, że być może w ogóle ten ruch lotniczy w Europie będzie bardzo mocno ograniczony”. Jego zdaniem w oczywisty sposób wpłynie to na kondycję linii lotniczej, ale również w innych branżach takich wpływ już jest widoczny.

Jak mówił, „chcemy wykorzystać wszelkie dostępne instrumenty, przede wszystkim finansowe, do tego, żeby te straty chociaż częściowo próbować rekompensować”. Sasin przekazał, że nadzorowana przez niego Agencja Rezerw Materiałowych, odgrywa ważną rolę w zapewnieniu środków zabezpieczających Polaków przed skutkami rozwoju epidemii i koronawirusa.

Minister mówił, że tej chwili trudno jest przewidywać, jaki wpływ będzie miała sytuacja z koronanwirusem na przykład na wzrost gospodarczy.

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa 2019-nCoV i mniejszym zainteresowaniem podróżami lotniczymi w skali globalnej, LOT zawiesił połączenia z Warszawy do Mediolanu i Wenecji do 3 kwietnia br. Ponadto do 8 kwietnia br. pozostają zawieszone rejsy z Budapesztu do Seulu. Połączenia z Warszawy do Pekinu spółka zawiesza do 25 kwietnia br. Dodatkowo zostaną ograniczone do 24 kwietnia br. pojedyncze częstotliwości rejsów do Tel Awiwu z Warszawy i polskich portów regionalnych.

Spółka przekazała, że w najbliższych dniach do 24 kwietnia br. zostaną zawieszone połączenia z Warszawy i Budapesztu do London-City; z Krakowa do Bukaresztu; oraz z Warszawy do Zaporoża. Z kolei uruchomienie połączenia z Warszawy do Ostrawy zostanie przesunięte na 1 września br.

Dodatkowo ograniczone zostaną częstotliwości rejsów na wybranych trasach średniego i dalekiego zasięgu - do 24 kwietnia br.

Choroba zakaźna COVID-19, wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2, pojawiła się w grudniu w mieście Wuhan w środkowych Chinach. Zakażenia odnotowano od tego czasu m.in. w Korei Południowej, Iranie, Iraku, Izraelu, Japonii, Tajlandii, Wietnamie, Singapurze, Tajwanie, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Australii.

PAP/ as/