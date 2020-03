III edycja Forum Wizja Rozwoju

Trzecia edycja największego wydarzenia gospodarczego w północnej Polsce przed nami. Tegoroczne Forum Wizja Rozwoju odbędzie się już 22 – 23 czerwca 2020 r. w siedzibie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Wstęp na wszystkie panele dyskusyjne jest bezpłatny, a rejestracja już ruszyła.

Forum Wizja Rozwoju to największe wydarzenie gospodarcze w północnej Polsce. Przez dwa dni eksperci - przedstawiciele świata nauki, biznesu i polityki – będą dyskutować w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Jak co roku, rozpiętość zaplanowanych tematów dotyczących wyzwań, przed jakimi stoi dzisiejsza gospodarka, jest imponująca. Mimo to, wydarzenie jest dostępne dla wszystkich – zarówno osób zainteresowanych szeroko pojętą tematyką polskiej gospodarki, jak i takich, które mają podstawową wiedzę o biznesie i ekonomii. Co więcej, honorowy patronat nad wydarzeniem objął Premier Mateusz Morawiecki.

Forum skupia grono znamienitych ekspertów oraz prelegentów - organizatorzy planują kilkadziesiąt paneli poruszających szerokie spektrum zagadnień, m.in. inwestycji, innowacji, energetyki, szkolnictwa zawodowego, zdrowia, prawa i rolnictwa. W tegorocznej odsłonie wydarzenia powrócimy również do ściśle związanej z Pomorzem gospodarki morskiej oraz tematów związanych z ważką w obecnych czasach kwestią tzw. polityki senioralnej.

Ponadto, Forum Wizja Rozwoju promuje polskie produkty, rozwiązania i firmy. Wydarzenie stanowi bowiem okazję do poszukiwania sposobów likwidacji barier w biznesie oraz stworzenia dogodnych warunków dla rodzimych firm, aby ich produkty jeszcze skuteczniej mogły konkurować z zagranicznymi.

Tegoroczną edycję wydarzenia zakończy uroczysta gala w Teatrze Muzycznym imienia Danuty Baduszkowej, podczas której odbędzie się wręczenie nagród gospodarczych oraz występ artystyczny. Wziąć udział w Forum Wizja Rozwoju może każdy - rejestracja na panele dyskusyjne jest bezpłatna i ogólnodostępna. Uczestnicy mogą zapisać się do dnia 19 czerwca 2020 roku włącznie, poprzez oficjalną stronę internetową: https://rejestracja.wizjarozwoju.pl.

Wkrótce poznamy szczegółowy program wydarzenia oraz jego partnerów. Organizatorzy przewidują obecność wielu topowych polskich firm, które uczestniczyły w poprzednich dwóch edycjach gdyńskiego wydarzenia. Więcej aktualnych informacji na temat Forum: www.wizjarozwoju.pl

kp