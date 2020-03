Szkoła i praca w czasach zarazy (Poradnik)

Rządowa specustawa daje możliwość pracodawcy, by zlecił pracownikowi wykonywanie obowiązków, w określonym czasie, poza miejscem jej stałego wykonywania. Wobec zaleceń rządu zawieszono również lekcje w takich placówkach edukacyjnych jak przedszkola, szkoły czy uniwersytety. Rodzi się wiele pytań. Jak zarządzać pracą zdalną? Jak bezpiecznie i skutecznie pracować oraz uczyć się zdalnie?

Polacy coraz chętniej przechodzą w tzw. tryb pracy zdalnej wobec rozprzestrzeniającej się epidemii koronawirusa. Trzeba pamiętać, że praca zdalna to jedynie zmiana miejsca wykonywania pracy. Pracownikowi należy się dotychczasowe wynagrodzenie. Jednak pracy zdalnej nie należy mylić z telepracą. Telepracą jest wykonywanie pracy regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Z kolei praca zdalna może polegać na tym, że pracownik wykonuje pracę np. w domu bez użycia środków komunikacji elektronicznej (komputera, internetu). Przykładowo pracownik w domu analizuje dokumenty, pisze opinie odręcznie i przekazuje pracodawcy efekt swojej pracy.

Jak pracować bezpiecznie i zdalnie?

W przypadku pracy zdalnej należy także pamiętać o kilku podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Kluczowe elementy, które powinno się przestrzegać, to: zabezpieczenie przed zagrożeniami: antywirus+firewall, szyfrowanie i stałe aktualizacje oprogramowania.

Szyfrowanie oznacza, że każde urządzenie podłączone do sieci powinno przesyłać i przechowywać kluczowe dla biznesu dane w formie zaszyfrowanej lub chmurze firmowej z zabezpieczonym dostępem;

Ochrona przed wirusami oznacza, że należy stosować sprawdzone i skuteczne oprogramowanie antywirusowe z wbudowanymi zaawansowanymi modułami skanowania przeciwko ransomware oraz inteligentnymi algorytmami sztucznej inteligencji, z możliwością ich konfiguracji i zdalnego zarządzania;

Stałe aktualizacje, natomiast oznaczają dla użytkownika aktualizację oprogramowania zainstalowanego w komputerze wykluczające powstanie i skuteczne uruchomienie zagrożeń. Najlepiej wówczas stosować oprogramowanie, które robi to w tle za pomocą modułów Patch Management.

To co firma powinna zaproponować w kwestii bezpieczeństwa, to:

Zainstalowanie oprogramowania zabezpieczającego, zarządzanego przez specjalistów w centrali (najlepiej z firmowej chmury). Dostęp do narzędzi umożliwiających bezpieczne połączenie do firmowych danych ( połączenie vpn / SSP) Monitorowanie ruchu z zewnątrz w celu wykrywania anomalii ruchu sieciowego. Polityka haseł definiująca dostęp do zdalnych zasobów - zdefiniowanie dostępu dwu-etapowego (kody- hasła jednorazowe / menedżery haseł / klucze sprzętowe). Polityka bezpieczeństwa i stała edukacja (każdy pracownik zdalny = pracownik mobilny)

Jak komunikować się z pracownikami?

Workplace może pomagać w utrzymaniu w zdalnej komunikacji z pracownikami. Dziś wiele firm i instytucji wykorzystuje tę platformę, aby skuteczniej docierać do swoich pracowników. Jedną z nich jest Światowa Organizacja Zdrowia, która od 8 miesięcy bezpłatnie wykorzystuje platformę do zarządzania komunikacją z pracownikami na całym świecie w ramach programu Workplace for Good. Również darmowa wersja Workplace Essential zawiera funkcje potrzebne do sprawnej komunikacji i współpracy, takie jak czaty, połączenia video i grupy, które pomagają zespołom lepiej i efektywnie współpracować. Warto również wspomnieć, że narzędziem, które może znacznie ułatwić pracę zdalną jest Messenger. Ta bardzo popularna aplikacja oferuje wiele funkcji przydatnych w codziennej pracy, jak chociażby połączenia głosowe i video w których może uczestniczyć do 8 uczestników, łatwe przesyłanie plików czy też narzędzia administracyjne ułatwiające zarządzanie poszczególnymi kanałami rozmów - sugeruje biuro prasowe Facebooka.

Jak może wyglądać nauka zdalna?

Na dzisiejszej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki ogłosił decyzję o zamknięciu wszystkich przedszkoli, szkół oraz uczelni z powodu zagrożenia koronawirusem. Placówki edukacyjne, które są odpowiednio wyposażone przechodzą w tryb nauki zdalnej. Uczniowie i nauczyciele mogą pozostawać w codziennym kontakcie i pomagać sobie nawzajem prowadząc rozmowy online oraz czuć się, jak podczas spotkań na żywo dzięki wideo-konferencjom.

Nauczanie zdalne to nie tylko konferencje wideo. W ramach jednej z funkcji Microsoft Teams, czyli „zespołów” nauczyciele mogą udostępniać klasom pliki i linki do przydatnych stron internetowych, dystrybuować i oceniać zadania czy tworzyć specjalne notesy. Wbudowany moduł OneNote Class Notebook oraz kompleksowe zarządzanie zadaniami pozwala nauczycielom organizować interaktywne lekcje oraz dostarczać podopiecznym terminowe informacje zwrotne.

Narzędzia służące do zdalnego nauczania można wdrożyć w swojej szkole czy domu zupełnie bezpłatnie (Office 365 A1). Microsoft od lat oferuje specjalne pakiety dla szkół, stawiając przede wszystkim na funkcjonalność, bezpieczny dostęp, ochronę zasobów cyfrowych oraz poufnych danych uczniów i nauczycieli (zgodne z RODO).

Najlepsze darmowe narzędzia:

Messenger

Microsoft Teams

Office 365 Nonprofit

Workplace

Reasumując. Konieczne jest wypracowanie wspólnych zasad pracy. W dobie ciągłych zmian oraz katastrof, konieczne jest ich wypracowanie dużo wcześniej. Obecna sytuacja jest dla nas wszystkich nowa. Jeszcze kilka tygodni temu tematy kwarantanny, nadzoru epidemiologicznego czy innych wymuszonych na nas działań takich jak np. praca zdalna, były dla wielu osób obce. Jak zachować się w dobie postępującej epidemii?

Często myj ręce, stosuj się do zasad ochrony podczas kichania i kaszlu, unikaj dotykania twarzy, w razie objawów jak gorączka, kaszel i trudności z oddychaniem zasięgnij opinii lekarskiej. I ostatnie, ale nie najmniej ważne – zachowaj bezpieczną odległość między sobą, a pozostałymi ludźmi w tym też współpracownikami. Jaka jest odpowiednia odległość? Wg. Ministerstwa Zdrowia to minimum 1 metr. Jednak specustawa, która weszła w życie na terenie Polski wprowadziła do wielu przedsiębiorstw wcześniej nie zaznajomionych z metodami pracy zdalnej tzw. home office czyli możliwość wykonywania swoich obowiązków przez pracowników z domu.

