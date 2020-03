Beata Kozłowska-Chyła w wywiadzie dla „GB”

Polskie firmy muszą konkurować nie tylko na rynku europejskim, ale i światowym. Taka jest cena funkcjonowania w warunkach gospodarki otwartej.

Dr hab. Beata Kozłowska-Chyła, prezes Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego, a także szefowa rady nadzorczej Grupy Lotos, autorka licznych publikacji naukowych z zakresu prawa spółek, prawa papierów wartościowych, problematyki przekształceń własnościowych i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, w wywiadzie dla „Gazety Bankowej” („E-książki i e-czasopisma to nasza przyszłość”, luty 2020) mówiła o tym, jak bardzo gospodarka rynkowa zmieniła nie tylko samą gospodarkę, ale również firmy, które muszą działać według jej zasad. Radykalna zmiana reguł dotyczy również rynku wydawniczego.

Wynika to - z jednej strony, ze wzrostu liczby wydawnictw i tym samym ze zwiększenia się konkurencyjności, a z drugiej – ze zwiększenia się dostępu czytelników do różnych platform elektronicznych stanowiących substytuty wydawnictw papierowych.

Jak w tych okolicznościach radzi sobie Polskiego Wydawnictwa Ekonomiczne, które obchodzi 70. rocznicę swojej działalności? Całkiem dobrze.

Wydawnictwa, w tym oczywiście PWE, działają teraz w zupełnie innych warunkach niż przed 30 laty, gdy transformacja gospodarcza dopiero się zaczynała. Zmieniła się rola państwa. Jak mówiła Beata Kozłowska-Chyła, mimo że jest wciąż ono właścicielem lub współwłaścicielem wielu firm, w tym spółek notowanych na giełdzie, to jego rola w zarządzaniu i we wspomaganiu rozwoju tych firm jest ograniczona zarówno w sensie ekonomicznym, jak i finansowym.

Firmy nie mogą być np. wprost dotowane. Zabraniają tego przede wszystkim regulacje europejskie, ale także krajowe. W pewnym sensie odnosi się to również do wydawnictw, które w przeszłości cieszyły się dużym uznaniem władzy i niejednokrotnie były dofinansowywane z budżetu państwa. Dzisiaj jest to rzadkością. Muszą zatem radzić sobie same. To duże wyzwanie, albowiem z jednej strony następuje rewolucja cyfrowa, która wymaga dodatkowych wydatków i umiejętności, a z drugiej – trzeba konkurować i o czytelnika, i o autorów, i o środki finansowe potrzebne do wydawania zarówno czasopism, jak i książek naukowych - powiedziała.