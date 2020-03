Nauka zdalna? Te narzędzia musisz znać!

Zawieszenie zajęć w szkołach to spore wyzwanie dla nauczycieli. Nie znaczy to jednak, że uczniowie są skazani na przymusową przerwę w nauce. Rząd apeluje o pracę i naukę zdalną. Ten zestaw narzędzi przyda się też w pracy, ale szczególnie w edukacji. Na stronie www.gov.pl/cyfryzacja Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało poradnik, jak zorganizować lekcje online. Będzie on stale uzupełniany. Warto przeczytać!

Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało też całą gamę ciekawych rekomendacji, by zachować płynność, a być może i zwiększyć efektywność procesu edukacji w nowych, wymagających warunkach.

Podstawą pracy zdalnej - mówiąc prościej - pracy z domu, jest komputer i dostęp do internetu (przyda się też telefon). Większość z nas, nawet jeśli w ograniczonym zakresie, korzysta z nich na co dzień. Dzięki nim zajęcia szkolne można poprowadzić online. Nowe technologie pozwalają na różne sposoby komunikacji, ale również wymianę plików czy ich wspólne przechowywania. Z wielu rozwiązań uczniowie korzystają zresztą na co dzień.

Kanały komunikacji i narzędzia pracy zdalnej

Najpopularniejsze i podstawowe rozwiązania wykorzystywane w pracy na odległość to poczta elektroniczna, narzędzia konferencyjne, komunikatory internetowe oraz coraz powszechniejsze narzędzia pracy grupowej. Poniżej podpowiadamy, jak wykorzystać nowoczesne narzędzia w prowadzeniu lekcji online.

Znane i proste

Po pierwsze, wspomniany wyżej e-mail. Teraz ma go praktycznie każdy. Jeśli do tej pory nie miałeś potrzeby z niego korzystać, to dobry moment, by go założyć. Na wielu portalach dostęp do elektronicznej poczty jest bezpłatny. Zakładasz konto, ustalasz hasło i już możesz komunikować się z innymi. Musisz tylko pamiętać swój adres i hasło.

Dla grupy większej niż kilka osób, a tak jest w przypadku każdej klasy, można założyć prostą listę mailową. To najprostszy sposób na przesyłanie przez uczniów prac domowych.

Dziennik elektroniczny

Pamiętaj, że dzienniki elektroniczne, wykorzystywane powszechnie w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, dają możliwość komunikacji z uczniami i ich rodzicami. Za ich pośrednictwem można nie tylko wystawiać oceny, ale również zadawać pracę domową, wyznaczać lektury do przeczytania oraz przesyłać linki do różnych materiałów edukacyjnych dostępnych w internecie. Poinformuj rodziców, żeby regularnie sprawdzali informacje publikowane w dziennikach elektronicznych.

Chmura, ale nie deszczowa

Korzystając z możliwości, jakie daje internet, można pracować na konkretnych dokumentach wspólnie z uczniami. A wszystko to online. Co ważne, wszystko można tak skonfigurować, by dostęp do plików miały tylko wyznaczone przez Ciebie osoby. Niektóre dokumenty może widzieć tylko nauczyciel i uczeń, a inne - cała klasa. Znani, choć niejedyni, dostawcy takich usług to: Google Dysk, Microsoft One Drive lub Dropbox. Konta na tych platformach można założyć za darmo. To przykłady – podobne usługi oferują także inne firmy.

Słyszymy się i widzimy

Podczas standardowych lekcji mamy możliwość bezpośredniego kontaktu z naszymi uczniami. Rozmawiamy w grupie, widząc się i słysząc. Brak zajęć w szkolnej placówce nie wyklucza jednak podobnego kontaktu. Na pomoc przychodzą nam darmowe narzędzie telekonferencyjne. Dzięki nim możemy prowadzić wieloosobowe videkonferencje, a nawet dzielić się zawartością naszego ekranu z pozostałymi uczestnikami. To trochę tak, jak byśmy pokazywali coś na tablicy. Wszystko to - w czasie rzeczywistym.

Do takich narzędzi należą: Skype, Microsoft Teams, YouTube czy Google Hangouts Meet. To przykłady – podobne usługi oferują także inne firmy.

Czat z uczniem

Dzisiejsza młodzież żyje online. Social media młodzi ludzie mają w małym palcu. Na co dzień kontaktują się ze swoimi rówieśnikami za pomocą np. Facebooka. Korzystają też z komunikatorów takich, jak Messenger czy WhatsApp. To aplikacje, które można zainstalować na swoim smartfonie i w realnym czasie porozumiewać się z naszymi uczniami. Również i te aplikacje dają możliwość stworzenia grupy, w której znajdzie się np. cała klasa. W jednym momencie, dzięki kilku kliknięciom możemy wskazać uczniom konkretne zadania, np. przeczytanie fragmentu tekstu czy napisania wypracowania.

Wsparcie online

Konieczność zawieszenia zajęć szkolnych spowodowała, że do akcji udostępniania za darmo swoich narzędzi włączyły się też znane międzynarodowe firmy takie jak Google, Microsoft czy Cisco. Z ich rozwiązań do pracy zdalnej na co dzień korzystają nawet największe światowe korporacje. Oto przykłady – wybranych, choć niejedynych - dostępnych rozwiązań:

• Office 365

Microsoft Teams i inne rozwiązania Microsoft w ramach bezpłatnego Office 365 A1 stworzone dla edukacji umożliwiają uczniom i studentom swobodną i zdalną naukę. Materiały i zadania mogą zostać udostępnione w trybie online, a uczniowie, studenci, nauczyciele i wykładowcy współpracować przy pomocy zdalnych komunikatorów, które pozwalają zarówno na pracę grupową, jak i indywidualną.

Microsoft Office to pakiet aplikacji biurowych, który jest znany większości użytkownikom komputerów. Ale firma ta ma też tzw. pakiet 365, dedykowany szkołom, jako rozwiązanie do zdalnego nauczania. Większość placówek i tak z nich korzysta.

W ramach bezpłatnego pakietu Office 365 materiały i zadania możesz udostępniać w trybie online i porozumiewać przy pomocy zdalnych komunikatorów. Możesz pracować zarówno z całą klasą, jak i indywidualnie, z wybranym uczniem. Możesz online publikować materiały edukacyjne lub prowadzić zajęcia zdalnie, w formie interaktywnej.

Administratorzy IT w szkole mogą dokonać rejestracji środowiska Office 365, po przejściu do strony http://aka.ms/Office365edupl i kliknięcie przycisku Rozpocznij pracę- bezpłatnie .

WIĘCEJ: https://news.microsoft.com/pl-pl/features/aka-ms-zdalnaszkola/

• Microsoft Teams

To narzędzie wymieniliśmy już wcześniej. Teraz nieco więcej na jego temat. Możesz z niego korzystać wraz z uczniami, by uczyć, komunikować się i współpracować. Również tutaj materiały i zadania możesz publikować online. Twoi uczniowie mogą mieć do nich dostęp z dowolnego miejsca. Ty, zaś jako nauczyciel, możesz przeglądać i sprawdzać prace uczniów i przesyłać im informacje zwrotne. Aplikacja ma też takie funkcje jak prezentacja i tablica cyfrowa. Podczas zajęć możecie komunikować się za pomocą tablicy przy użyciu tekstu pisanego, audio lub video. Lekcja może być też nagrywana i odtworzona w trybie offline w dowolnym momencie.

• G Suite dla Szkół i Uczelni

G Suite dla Szkół i Uczelni umożliwia bezpłatny dostęp do narzędzi umożliwiających efektywną pracę zdalną pomiędzy nauczycielami i uczniami. W ramach pakietu, nauczyciele mają możliwość prowadzić interaktywne zajęcia online przy pomocy narzędzia Hangouts Meet, dzielić się plikami oraz komunikować z uczniami. G Suite jest dostępny dla szkół podstawowych, ponadpodstawowych i uczelni wyższych. Aby usprawnić dostęp pakietu G Suite dla Szkół, przygotowujemy przyśpieszony proces rejestracji.

Jak szkoła może uzyskać dostęp - WIĘCEJ INFORMACJI TU, Pełne informacje o korzystaniu z usługi - WIĘCEJ INFORMACJI TU.

• STEM dla każdego! Arcyprosty początek i nieskończone możliwości! Warsztat online prowadzony w ramach Amazon STEM Kindloteka

Skrót STEM pochodzi od pierwszych liter angielskich wyrazów Science - Nauka, Technology - Technologia, Engineering - Inżynieria, Math - Matematyka. Edukacja STEM polega na łączeniu aktywności z zakresu przynajmniej dwóch dyscyplin, ale jest również filozofią zdobywania wiedzy w taki sposób, w jaki odbywa się to wszystko w normalnym życiu. Warsztat online pozwoli każdemu uczestnikowi rozpocząć prace nawet z najmłodszymi dziećmi. Każdy z webinarów Amazon STEM Kindloteka będzie przedstawiał inne treści, pomysły i eksperymenty - zapraszamy na wszystkie!

Czas trwania: 90 minut

Dla kogo: Dla wszystkich chętnych edukatorów, nauczycieli, bibliotekarzy, rodziców

Gdzie: https://cyfrowydialog.clickmeeting.com/stem-kindloteka-dla-kazdego-?_ga=2.262716044.1617885702.1584027128-1288296582.1584027128

Kiedy: 16 marca 20:00 cz. 1, 18 marca 10:00 cz. 2, 20 marca 16:00 cz. 3.

• Webex

To możliwość organizacji spotkania nawet dla stu uczestników (np. kilku klas) oraz nielimitowany czas jego trwania. Dzięki aplikacji możesz prowadzić zajęcia na odległość.

Dodatkowo zachęcamy do skorzystania z instrukcji ( tutoriali) udostępnionych w projekcie Lekcja: Enter, największym dotychczas projekcie edukacji cyfrowej w Polsce skierowanym do szkół:

• Sposoby na utrwalenie materiału z lekcji z użyciem narzędzi cyfrowych



Joanna Świercz Quizlet, Quizizz, Plickers

• Sposoby na sprawdzanie widomości z użyciem narzędzi cyfrowych



Izabela Wyppich Kahoot , Google forms, Socrative

• Sposoby na podsumowanie materiału z użyciem narzędzi cyfrowych



Izabela Wyppich Padlet, Quizizz, WordArt

• Jak budować własne repozytorium online i się nie pogubić?



Izabela Wyppich Pinterest, Symbaloo, Wakalet

• Narzędzia do edycji zdjęć i grafik



Karolina Żelazowska Canva, Pixr, Kizoa 4

• Narzędzia do tworzenia animacji i wideo



Karolina Żelazowska Animoto, Magisto, Zdjęcia Google

• Narzędzia usprawniające pracę na lekcji



Agnieszka Bilska , ClassroomScreen, Classtools, Flippity

• Praca w chmurze - przechowywanie i udostępnianie



Karolina Żelazowska, Dysk Google, OneDrive, WeTransfer

• Sposoby na zadanie domowe z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych



Agnieszka Bilska Quizizz, Learning Apps, Padlet

• Uczniowskie e-portfolio



Izabela Wyppich Bloger, Google Sites, WIX

• Lekcja w klasie i w terenie ze smartfonem



Agnieszka Bilska Actionbound, Goosechase Edu, Science Journal

• Wideokonferencje w klasie i na lekcji

Agnieszka Bilska Whereby, Skype, WhatsApp

• Odwrócone lekcje z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych

Joanna Świercz Khan Academy, TED.ed, Edmodo

Polecamy również śledzenie informacji udostępnianych przez organizacje zrzeszające nauczycieli, gdzie publikowane są rekomendacje dotyczące materiałów edukacyjnych.

Zasoby i treści

Wiemy już jakie kanały komunikacji i narzędzia pracy zdalnej możemy wykorzystać. Teraz podpowiemy czym i jak wypełnić lekcje zdalne treścią. Poniżej garść wskazówek i inspiracji. Serwisy, z których można czerpać inspiracje, ale i korzystać z ich gotowych zasobów. Oto tylko niektóre z bogatej oferty dostępnej w internecie:

• Platforma https://epodreczniki.pl/ to darmowe narzędzie edukacyjne oferujące nauczycielom i uczniom materiały dydaktyczne oraz środowisko, umożliwiające tworzenie i współtworzenie nowych treści i dzielenie się nimi z uczniami, tworzenie testów sprawdzających, możliwość śledzenia postępów uczniów, a nawet indywidualizację pracy z uczniem.

Dostępne na platformie materiały są:

 bezpłatne,

 zgodne z podstawą programową dla szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych,

 udostępnione na otwartej licencji Creative Commons, co oznacza, że można je dowolnie wykorzystywać, przerabiać, drukować, kopiować itd.,

 dostępne na różnych urządzeniach (komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie),

 dostosowane do potrzeb uczniów z różnymi dysfunkcjami.

Na platformie nauczyciele i uczniowie mają do dyspozycji

─ e-podręczniki i e-materiały do większości przedmiotów ogólnokształcących na wszystkich etapach kształcenia,

─ dodatkowe zasoby dydaktyczne do poszczególnych przedmiotów (w tym filmy edukacyjne, audiobooki),

─ przykładowe programy nauczania i scenariusze zajęć.

Na platformie zamieszczone są także krótkie filmy instruktażowe [

Oprócz możliwości korzystania z gotowych e-materiałów, platforma oferuje nauczycielom narzędzia do tworzenia własnych materiałów edukacyjnych i dzielenia się nimi. Dostępny na platformie (dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników) edytor treści dla nauczycieli i uczniów to narzędzie do tworzenia treści edukacyjnych przystosowanych do urządzeń mobilnych.

Nauczyciel może udostępniać materiały nawet tym uczniom, którzy nie są zarejestrowanymi użytkownikami.

• Portal Scholaris http://www.scholaris.pl/

To portal wiedzy dla nauczycieli zawierający bezpłatne zasoby edukacyjne dostosowane do wszystkich etapów kształcenia. Zasoby portalu są dostosowane do wszystkich tablic interaktywnych i innych urządzeń wspomagających pracę nauczyciela, np. tabletów.

Portal zawiera około 28 tysięcy pojedynczych interaktywnych materiałów, pomocnych w realizacji treści ze wszystkich przedmiotów, na różnych poziomach edukacyjnych. Są to scenariusze lekcji, ćwiczenia, teksty, animacje, slajdy, symulacje, gry dydaktyczne, filmy etc. Wszystkie materiały Scholarisa, bez względu na przyporządkowanie do poprzedniej lub aktualnej podstawy programowej, stanowią merytorycznie materiał, który może być wykorzystany do tworzenia i pracy zarówno przez ucznia jaki i nauczyciela.

Wyszukiwanie jest możliwe zarówno dla aktualnej, jak i poprzedniej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Po wejściu na stronę scholaris.pl i wybraniu zakładki „Nowa podstawa” użytkownik przenosi się do tej części portalu, w której zasoby z etapu wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej oraz klas IV-VIII szkoły podstawowej zostały przypisane do obecnie obowiązującej podstawy programowej.

Korzystając z wyszukiwarki można filtrować zasoby według: etapów edukacyjnych, przedmiotów, typów zasobu, słów i wyrażeń kluczowych.

• Portal lektury.gov.pl www.lektury.gov.pl

To portal internetowy, na którym dostępna jest większość lektur szkolnych znajdujących się w domenie publicznej, czyli z których można korzystać w dowolnym celu. Użytkownicy w łatwy i przyjazny sposób uzyskują dostęp do szerokiej listy lektur, zarówno dla szkół podstawowych, jak i ponadpodstawowych. Dzięki możliwości wybrania spośród różnych rodzajów plików, można pobrać książkę, zarówno na swój komputer, jak również czytnik ebook czy też komórkę.

Największą zaletą serwisu jest to, że wszystkie pozycje są dostępne bezpłatnie, bez konieczności zakładania konta oraz logowania. Dzięki temu wirtualna biblioteka stoi przed każdym użytkownikiem otworem.

• Podręcznik internetowy „Włącz Polskę!” http://wlaczpolske.pl

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą udostępnia materiały edukacyjne dla dzieci uczących się za granicą. Mają formę internetowego podręcznika „Włącz Polskę!”. To zbiór zasobów edukacyjnych stworzonych do budowy podręczników dla uczniów szkół polskich na całym świecie. Strona internetowa www.wlaczpolske.pl, na której znajduje się podręcznik, jest narzędziem pozwalającym tworzyć zindywidualizowane zestawy treści dostosowane do wieku i poziomu znajomości języka polskiego uczniów. Dostępne materiały obejmują nauczanie wczesnoszkolne, język polski, wiedzę o Polsce oraz historię i geografię Polski.

Dostęp do zasobów jest otwarty (nie wymaga logowania) i nieodpłatny. Każdy użytkownik ma prawo je powielać, kopiować, dystrybuować i zapisywać w formie pliku PDF na własnym komputerze, tablecie czy smartfonie. Po zapisaniu własnej wersji podręcznika otworzenie materiałów nie wymaga dostępu do Internetu.

• Biblioteka Cyfrowa Polona www.polona.pl

Polona to jedna z najnowocześniejszych bibliotek cyfrowych na świecie i jednocześnie największa tego typu biblioteka w Polsce. Biblioteka Narodowa, administrator Polony, udostępnia w serwisie nie tylko swoje zbiory, ale też obiekty innych instytucji – zdigitalizowane przy użyciu najnowocześniejszych technologii, pozwalających uzyskać najwyższą jakość. Zdigitalizowane i udostępniane w Polonie zbiory codziennie powiększają się o nawet 2000 obiektów: książek, starych druków, rękopisów, grafik, map, nut, fotografii, ulotek, afiszy i pocztówek.

W Polonie można znaleźć najcenniejsze skarby polskiej kultury i historii, na przykład Kronikę Anonima zwanego Gallem, rękopisy Kochanowskiego, Mickiewicza i Chopina czy rysunki Norwida i Witkacego. Są tu obiekty reprezentujące cały przekrój dziedzin i epok: rękopisy iluminowane, najstarsze polskie książki drukowane, ryciny, rysunki oraz publikacje popularne – pocztówki, stare elementarze, książki dla dzieci, książki kucharskie czy dawne poradniki. Większość udostępnionych zbiorów należy do domeny publicznej, dzięki czemu można je za darmo pobierać i dowolnie wykorzystywać.

• Platforma e-learningowa Khan Academy https://pl.khanacademy.org/

Akademia Khana to platforma dedykowana kształceniu przez internet, na której znajdują się przede wszystkim materiały z zakresu matematyki, nauk ścisłych oraz programowania, ale również z historii, historii sztuki i ekonomii. Misją Akademii jest zapewnienie bezpłatnej światowej klasy edukacji dla wszystkich i wszędzie. Wszystkie materiały są tworzone i tłumaczone przez wysokiej klasy ekspertów, a treści edukacyjne powstają we współpracy z takimi ośrodkami jak NASA, The Museum of Modern Art, California Academy of Sciences i MIT. Na platformie dostępne są praktyczne ćwiczenia, filmy instruktażowe. Nauczyciele mogą też skorzystać z możliwości założenia konta umożliwiającego pracę z grupą uczniów oraz śledzenie ich postępów w nauce.

Więcej informacji o tym, jak korzystać z Khan Academy:

https://pl.khanacademy.org/resources/teacher-essentials.

• Serwis Ninateka https://ninateka.pl/edu

Serwis, na którym znajdują się filmy dokumentalne, fabularne, reportaże, animacje, filmy eksperymentalne, zapisy spektakli teatralnych i operowych, rejestracje koncertów, relacje dokumentujące życie kulturalne i społeczne oraz audycje radiowe. Łącznie w serwisie dostępnych jest ponad 7 tysięcy plików audio i video, wszystkie są bezpłatne, wolne od reklam i dostępne bez logowania. Można z nich korzystać na wszelkich urządzeniach cyfrowych: komputerach stacjonarnych i przenośnych, tabletach, smartfonach.

Dodatkowo dla zainteresowanych serwis udostępnia konto EDU, które jest skierowane do nauczycieli oraz uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Posiadacze takiego konta mogą bezpłatnie korzystać z materiałów audiowizualnych o charakterze edukacyjnym. Dodatkowo zyskują dostęp do scenariuszy lekcji ułatwiających prowadzenie zajęć. Z konta EDU skorzystają przede wszystkim nauczyciele prowadzący zajęcia z języka polskiego, wiedzy o kulturze, wiedzy o społeczeństwie, historii, muzyk oraz zajęcia dodatkowe np. z zakresu wiedzy o filmie lub teatrze.

• Muzykoteka Szkolna http://www.muzykotekaszkolna.pl/

Muzykoteka Szkolna jest serwisem edukacyjnym, przygotowanym na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wydawanym przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny. Zadaniem tego serwisu jest kształcenie odbiorców muzyki oraz aktywnych uczestników kultury, a także podniesienie poziomu powszechnej edukacji muzycznej w Polsce.

Serwis jest nowoczesnym narzędziem wspomagającym tradycyjną edukację muzyczną, które aktywizuje i stymuluje zainteresowanie muzyką. Celem projektu Muzykoteka jest dotarcie do jak największej liczby nauczycieli oraz animatorów kultury i przekazanie im kompetentnego zestawu informacji, a także narzędzi którymi można posłużyć się podczas lekcji muzyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej oraz w ramach zajęć pozalekcyjnych i dodatkowych. W serwisie dostępnych jest blisko pół tysiąca utworów muzycznych, od barokowych oper, przez wielkie dzieła symfoniczne, aż po muzykę wokalną i eksperymentalną.

Z zasobów serwisu można korzystać bez logowania lub po zarejestrowaniu – w ramach konta nauczycielskiego lub uczniowskiego.

• Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji www.bc.ore.edu.pl

Biblioteka Cyfrowa ORE gromadzi i udostępnia materiały oraz publikacje opracowane w ramach działalności Ośrodka. Obecnie oferuje 960 tytułów książek i czasopism dla nauczycieli i wszystkich zainteresowanych problematyką oświatową.

• Strona internetowa Centrum Nauki Kopernik https://esero.kopernik.org.pl/materialy-edukacyjne/scenariusze/

Centrum Nauki Kopernik pełni m.in. rolę koordynatora programu Edukacji Kosmicznej ESERO powstałego z inicjatywy Europejskiej Agencji Kosmicznej ESA. Celem programu jest wprowadzenie tematyki kosmicznej do szkół podstawowych i średnich oraz inspirowanie młodzieży do wyboru w przyszłości zawodów inżynierskich lub związanych z naukami ścisłymi.

Strona oferuje publikacje popularno-naukowe i materiały edukacyjne o tematyce kosmicznej. Są to m.in. scenariusze lekcji, broszury informacyjne i filmy edukacyjne, które można wykorzystać podczas zajęć lekcyjnych.

• Przystanek Historia Centrum Edukacyjne Instytutu Pamięci Narodowej https://przystanekhistoria.pl/ oraz inne portale tematyczne IPN https://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1/portale-tematyczne

Biuro Edukacji Narodowej jest częścią Instytutu Pamięci Narodowej, a jego zadaniem jest upowszechnianie historii Polski w kraju i za granicą w formie działań edukacyjnych i wystawienniczych. Celem BEN jest popularyzacja wiedzy historycznej dotyczącej Polski w XX w., aby pamięć o wydarzeniach z jej dziejów była żywa obecnie i by została przekazana kolejnym pokoleniom. Edukacja historyczna prowadzona przez Instytut obejmuje kompleksowe działania skierowane do odbiorcy w każdym wieku, od uczniów szkoły podstawowej przez młodzież i nauczycieli po wszystkich dorosłych Polaków, a także cudzoziemców. Materiały edukacyjne, które tworzy Biuro Edukacji Narodowej IPN, są dostosowane do poziomu wiedzy odbiorców w kraju i za granicą.

• Strona Superbelfrzy http://www.superbelfrzy.edu.pl/

Superbelfrzy.edu.pl to strona poświęcona publicystyce oświatowej, przedstawiająca interesujące projekty i inicjatywy, przyczyniające się do rozwoju edukacji w Polsce. Autorzy współpracują z wieloma instytucjami i organizacjami pozarządowymi. Opublikowany jest tam m.in. przydatny wykaz platform edukacyjnych, które mogą pomóc w prowadzeniu kreatywnych zajęć zdalnych: http://www.superbelfrzy.edu.pl/glowna/onlinowa-szkola-wirtualne-lekcje-na-platformach-edukacyjnych/. Dodatkowo Grupa Superbelfrzy RP funkcjonuje od ponad czterech lat na Facebooku

Jest to blog dla wszystkich, którzy chcą uczyć się od siebie dzieląc się doświadczeniami i wiedzą. Grupa składa się z czynnych zawodowo nauczycieli, trenerów i edukatorów stosujących technologie IT w codziennej praktyce nauczania na różnych etapach i poziomach. Jak piszą sami autorzy: „Ten blog powstał dla tych z Superbelfrów, którzy zechcą powiedzieć więcej i poświęcą dodatkowy czas na publikację poza własnymi (często ogromnymi i prowadzonymi od lat) miejscami internetowej edukacji, ale przede wszystkim powstał dla Ciebie, czytelniku tych słów! Nie miej oporów w korzystaniu z udostępnianych tu zasobów i myśli, komentuj i dyskutuj z nami!”.

Szukaj dalej

Warto nie poprzestawać na powyższym. Ciekawych narzędzi jest jeszcze więcej. Poznaj też inne, w tym specjalistyczne, narzędzia wspierające edukację dla uczniów i szkół.

