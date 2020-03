Rzecznik MŚP apeluje o czasowe zawieszenie składek ZUS

Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, w związku z pogarszającą się płynnością finansową firm skierował do Premiera Mateusza Morawieckiego list.

Apeluje o wprowadzenie dobrowolności opłacania składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców na okres 6 miesięcy, przy pozostawieniu obowiązku opłacania składki zdrowotnej.

W dniu 12 marca br. uczestniczyłem w spotkaniu, które zorganizował Prezydent Andrzej Duda ze środowiskiem bankowców. Padły tam propozycje, aby przedsiębiorcy mogli korzystać z tzw. „wakacji kredytowych” przez okres dłuższy niż 3 miesiące oraz by mogli automatycznie odnawiać kredyty obrotowe po upływie okresu, na który zostały przyznane. Środowisko przedsiębiorców popiera te propozycje i prosi o szybkie zmiany legislacyjne, które umożliwią ich realizację. Banki w obecnym stanie prawnym będą zmuszone do negatywnego rozpatrywania wniosków o kredyty obrotowe z powodu pogorszenia się wyników firm spowodowanych pandemią, co spowoduje masowe bankructwa - pisze Abramowicz.