LOT zawiesza wszystkie połączenia

LOT zawiesza wszystkie, w tym krajowe, połączenia lotnicze od 15 do 28 marca br. włącznie - poinformował w sobotę PAP p.o. rzecznika spółki Michał Czernicki.

W sobotę w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów ws. zakazów w ruchu lotniczym. Zgodnie z nim, wprowadza się zakaz lądowania w polskich portach lotniczych samolotów wykonujących rejsy międzynarodowe z pasażerami. Wyjątkiem są samoloty przewożące obywateli polskich powracających na terytorium Polski samolotami wyczarterowanymi na zlecenie Prezesa Rady Ministrów.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia; traci moc po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

W związku z wydanym rozporządzeniem Rady Ministrów z 13 marca, wszystkie rejsy międzynarodowe LOT zostają zawieszone na 14 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia, a zatem do 28 marca. LOT, z poszanowaniem powszechnie obowiązującego prawa w Polsce, dostosuje swoją siatkę połączeń do nowych wymogów - powiedział Czernicki.

Wyjaśnił, „że rejsy krajowe, które realizuje LOT, głównie dowożą pasażerów z rejsów międzynarodowych, dlatego też po dogłębnych analizach dotyczących ponownej weryfikacji popytu na nie, podjęliśmy decyzję o ich zawieszeniu także do 28 marca” - powiedział.

Rzecznik wskazuje, że wszystkie informacje związane z bieżącą sytuacją operacyjną można znaleźć na stronie przewoźnika, czyli na lot.com

Tam zamieściliśmy wszelkie informacje związane ze wstrzymaniem rejsów, a także wytyczne, jak postępować w przypadku zawieszonych lotów. Jest to bezprecedensowa sytuacja w ponad 100 letniej historii lotnictwa cywilnego, nie tylko w Polsce, ale i na świecie, że wszystkie rejsy międzynarodowe zostały zawieszone na tak długi okres - powiedział.

Rzecznik wskazał, że spółka podjęła „zdecydowane środki tworząc dedykowane procedury działania w tej sytuacji”. „Wzmocniliśmy nasz zespół odpowiedzialny za kontakt z klientem. Obsługujemy na bieżąco wszystkie wnioski w kolejności ich zgłoszenia. Z racji na bardzo dużą ilość zapytań czas oczekiwania na połączenie bardzo się wydłużył, dlatego prosimy naszych pasażerów, aby w pierwszej kolejności weryfikować informacje na naszej stronie”- dodał.

Na stronie lot.com można znaleźć również informacje dla pasażerów posiadających bilety na loty od 15 marca do 28 marca r.

Zgodnie z nimi, jeśli pasażer posiadał bilet na rejsy odwołane z powodu zamkniętego międzynarodowego ruchu lotniczego w Polsce, zakupione najpóźniej 13 marca 2020 na rejsy wykonywane przez LOT w terminie od 15 marca do 28 marca 2020, może: bezpłatnie zmienić termin wylotu na podróże w terminie od 29 marca do 19 kwietnia w miarę dostępnych miejsc.

Jeśli pasażerowie chcą zmienić termin swojej podróży od 20 kwietnia do 31 maja lub 17 października do 30 grudnia, mogą to zrobić w ramach dostępności klasy rezerwacyjnej. Warunkiem zmiany jest zachowanie tej samej trasy i klasy rezerwacyjnej - czytamy.

LOT zaznacza, że zmiany można dokonać tylko na inne połączenie wykonywane przez PLL LOT nie na rejsy typu code-share ani połączenie innego przewoźnika. Zmiana musi być dokonana przed terminem rozpoczęcia podróży.

Ponadto, pasażer może uzyskać zwrot w postaci vouchera do wykorzystania na zakup nowego biletu. Voucher jest bezzwrotny. Możliwa jest tylko wymiana go na bilet tylko w biurach własnych LOTu (w Contact Center, w kasach na lotnisku).

Pasażer może uzyskać także całkowity zwrot środków za zakup biletów. „W przypadku podróży nierozpoczętej zwracana jest cała wartość biletu. Zwrot z biletu częściowo wykorzystanego nastąpi w pełnej kwocie za nieprzebyte odcinki podróży” - czytamy.

W przypadku pasażerów, którzy posiadają bilet na rejsy odwołane do/z Pekinu zakupione najpóźniej 26 lutego 2020 na rejsy wykonywane przez LOT w terminie od 1 marca do 24 kwietnia 2020, mogą bezpłatnie zmienić termin wylotu na podróż w okresie od 26 kwietnia do 30 czerwca 2020 r. lub uzyskać całkowity zwrot środków za zakup biletów.

Podróżni mający bilety na rejsy do/z Newark oraz Budapeszt-Nowy Jork (JFK)-Budapeszt, zakupione najpóźniej 13 marca 2020 na rejsy wykonywane przez LOT w terminie od 15 marca do 13 kwietnia 2020, mogą bezpłatnie zmienić podróż na połączenie realizowane przez Warszawę lub do portu Nowy Jork JFK; bezpłatnie zmienić terminu wylotu na podróż w okresie od 13 kwietnia do 31 maja 2020 roku lub od 17 października do 13 grudnia 2020; zmienić lotnisko wylotu i lotnisko docelowe na Toronto lub Chicago; zmienić bilet na dowolną inną destynację w ramach siatki LOT (Tokio/Singapur/Seul/Colombo/Nur-Sultan lub inne trasy europejskie) od 28 marca do 24 kwietnia 2020; uzyskać zwrot w postaci vouchera do wykorzystania na zakup nowego biletu lub otrzymać całkowity zwrot środków za zakup biletów.

Pasażerowie, którzy mają bilet na rejsy do/z Miami/Los Angeles, zakupione najpóźniej 13 marca 2020 na rejsy wykonywane przez LOT w terminie od 15 marca do 13 kwietnia 2020, mogą m.in. bezpłatnie zmienić terminu wylotu na podróż w okresie od 13 kwietnia do 31 maja 2020 roku lub od 17 października do 13 grudnia 2020; zmienić lotnisko wylotu i lotnisko docelowe na Toronto, Chicago, Nowy Jork (JFK), czy uzyskać całkowity zwrot środków za zakup biletów.

Najnowsze dane mówią, że w Polsce potwierdzono dotąd 93 przypadki koronawirusa, dwie z tych osób zmarły. Ministerstwo zdrowia podało w sobotę, że w ciągu ostatniej doby wykonano ponad 1,5 tys. testów.

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. Podejrzewa się, że do zarażenia koronawirusem, który może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc, doszło w Chinach pod koniec 2019 r. na targu w Wuhan, stolicy prowincji Hubei.

