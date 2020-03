MEN informuje o materiałach do nauki w domu

MEN zachęca nauczycieli, by wspierali uczniów w czasie, gdy zamknięte są szkoły i korzystając z technologii informacyjno-komunikacyjnych przekazywali im materiały do samodzielnej pracy w domu. Wskazuje im pomocne narzędzia: platformy, strony i serwisy.

Na podstawie rozporządzenia ministra edukacji od 12 do 25 marca w całym kraju zostały zawieszone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w placówkach oświatowych, zarówno publicznych, jak i prywatnych.

Aby zapewnić opiekę najmłodszym dzieciom, przewidziano jednak okres przejściowy - przez dwa pierwsze dni, 12 i 13 marca rodzice dostali możliwość pozostawienia przedszkolaków i uczniów szkoły podstawowej pod opieką nauczycieli. Od poniedziałku do 25 marca przedszkola i szkoły zostaną całkowicie zamknięte dla uczniów i wychowanków.

Nauczyciele mają być w gotowości do pracy. Jak wyjaśnia MEN do dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki należy zarówno decyzja o organizacji pracy nauczycieli w okresie zawieszenia działalności, jak i sposobie realizacji gotowości do pracy. Niezależnie od tego, czy dyrektor zdecyduje, że nauczyciele mają przyjść do pracy, czy pozostać w domu, za ten czas będzie im się należeć wynagrodzenie.

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski zachęca nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów i przekazywali im materiały do samodzielnej pracy w domu. Resort edukacji zachęca nauczycieli do korzystania z bezpłatnych, dostępnych w internecie narzędzi i materiałów edukacyjnych. MEN przygotowało wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji, Zespołem GovTech Polska i instytucjami publicznymi rekomendacje dotyczące materiałów edukacyjnych do wykorzystania przez nauczycieli i dyrektorów szkół

Na liście - opublikowanej na stronie internetowej resortu edukacji - znalazły się platformy, strony i serwisy wraz z linkami do nich. Są to: Zintegrowana Platforma Edukacyjna, czyli e-podręczniki, Portal wiedzy dla nauczycieli - Scholaris, Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych, Podręcznik internetowy „Włącz Polskę!”, Portal lektury.gov.pl, Strona Centrum Nauki Kopernik, Portale edukacyjne IPN: Portal edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej i Serwis IPN „Przystanek historia”, strona Krajowego Biura Programu eTwinning, Serwis Ninateka, Serwis Muzykoteka Szkolna, Biblioteka Cyfrowa Polona, Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji, Serwis Telewizji Polskiej, Serwis Polskie Radio Dzieciom. „Adresy przydatnych stron i portali internetowych będziemy na bieżąco uzupełniać” - informuje MEN.

W grupie rekomendowany narzędzi jest Zintegrowana Platforma Edukacyjna https://epodreczniki.pl. To bezpłatne, stworzone i administrowane przez resort edukacji narzędzie edukacyjne, które oferuje nauczycielom i uczniom gotowe materiały dydaktyczne. Platforma umożliwia także tworzenie, współtworzenie nowych treści i dzielenie się nimi z uczniami, tworzenie testów sprawdzających. Daje również możliwość śledzenia postępów uczniów, a nawet indywidualizację pracy z uczniem. Materiały dostępne na platformie są: bezpłatne, zgodne z podstawą programową dla szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych, udostępniane na otwartej licencji Creative Commons zapewniającej korzystanie z e-materiałów przez nauczycieli - oznacza to, że można je dowolnie wykorzystywać, przerabiać, drukować, kopiować itd., dostępne z różnych urządzeń (komputer, laptop, tablet, smartfon), dostosowane do potrzeb uczniów z różnymi dysfunkcjami.

Na platformie nauczyciele i uczniowie mają do dyspozycji: e-podręczniki i e-materiały do większości przedmiotów ogólnokształcących na wszystkich etapach kształcenia, dodatkowe zasoby dydaktyczne do poszczególnych przedmiotów, w tym filmy edukacyjne, audiobooki, przykładowe programy nauczania i scenariusze zajęć. Zarejestrowani i zalogowani użytkownicy mogą korzystać z edytora treści, który daje możliwość tworzenia treści edukacyjnych dostosowanych do urządzeń mobilnych. Warto podkreślić, że nauczyciel może udostępniać materiały nawet tym uczniom, którzy nie są zarejestrowani. Na platformie można znaleźć także linki do materiałów edukacyjnych partnerów serwisu.

Z kolei portal Scholaris http://scholaris.pl/ to portal dla nauczycieli, który zawiera bezpłatne materiały edukacyjne dostosowane do wszystkich etapów kształcenia. Portal zawiera ok. 28 tys. pojedynczych, interaktywnych materiałów, które mogą być pomocne w realizacji treści ze wszystkich przedmiotów, na różnych poziomach edukacyjnych. Są to m.in.: scenariusze lekcji, ćwiczenia, teksty, animacje, slajdy, symulacje, gry dydaktyczne, filmy. Wszystkie materiały na Scholaris, bez względu na przyporządkowanie do poprzedniej lub aktualnej podstawy programowej, mogą być pomocne w pracy ucznia i nauczyciela. Wyszukiwanie na portalu jest możliwe zarówno dla poprzedniej, jak i obecnie obowiązującej podstawy programowej kształcenia ogólnego (po wybraniu zakładki „Nowa podstawa programowa” użytkownik zostanie przeniesiony na portal.scholaris.pl). Korzystając z wyszukiwarki, można filtrować zasoby według: etapów edukacyjnych, przedmiotów, typów zasobu, słów i wyrażeń kluczowych.

MEN przygotowało też poradnik prowadzenia lekcji online dla nauczycieli opublikowanym na stronie www.gov.pl. W poradniku podkreślono, że podstawą pracy zdalnej oraz prowadzenia zajęć online jest komputer i dostęp do internetu oraz telefonu, które pozwalają na różne sposoby komunikacji, ale też na wymianę plików czy ich wspólne przechowywania. Jak czytamy, podstawowymi rozwiązaniami wykorzystywanymi w pracy na odległość są poczta elektroniczna, narzędzia konferencyjne, komunikatory internetowe oraz coraz powszechniejsze narzędzia pracy grupowej.

Zasugerowano, aby w prowadzeniu lekcji online wykorzystywać m.in. e-mail jako najprostszy sposób na przesyłanie przez uczniów prac domowych. Wskazano też, że dzienniki elektroniczne, wykorzystywane powszechnie w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, dają możliwość komunikacji z uczniami i ich rodzicami. Za ich pośrednictwem można również zadawać pracę domową, wyznaczać lektury do przeczytania oraz przesyłać linki do różnych materiałów edukacyjnych dostępnych w internecie. W podręczniku zaznaczono też, że korzystając z internetu, można pracować na konkretnych dokumentach online wspólnie z uczniami. Podręcznik poleca też wykorzystanie telekonferencji do rozmów w grupie. Wskazano, że nauczyciele mogą prowadzić wieloosobowe wideokonferencje, a nawet dzielić się zawartością swojego ekranu z pozostałymi uczestnikami. Do takich narzędzi należą m.in. Skype, Microsoft Teams, YouTube czy Google Hangouts Meet. Według zaleceń podręcznika nauczyciele powinni również wykorzystać do komunikacji z uczniami Facebooka oraz komunikatory - Messenger czy WhatsApp.

Inspiracją mogą być też strony takie jak prowadzona przez grupę Superbelfrzy, do której należą aktywni, kreatywni i zainteresowani rozwojem oraz dzieleniem się wiedzą z innymi nauczyciele http://www.superbelfrzy.edu.pl/

To nie jedyne możliwości. Od poniedziałku naukowcy, popularyzatorzy i naukowi youtuberzy będą prowadzić wykłady, interaktywne eksperymenty i rozmowy w ramach kanału „Projekt Alpha” na Youtube. Swój udział potwierdzili naukowcy ze Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki (laureaci nagrody Popularyzator Nauki 2019) oraz naukowcy zajmujący się na co dzień nie tylko pracą naukową, ale także popularyzacją. W sumie swój udział w tworzeniu kanału zadeklarowało już kilkanaście osób. Są to m.in.: chemiczka, biolodzy, geolog planetarny, zoolog, informatyk, filolog czy fizyk. Transmisje skierowane są głównie do uczniów z wyższych programowo klas szkół podstawowych i szkół średnich. Działania planowane są na najbliższe 2 tygodnie. Jeżeli zamknięcie szkół zostanie przedłużone, działalności studia „Projektu Alpha” będzie wydłużona.

Telewizja Polska przygotowała dla dzieci i młodzieży produkcje o charakterze edukacyjnym, popularnonaukowym i kulturalnym. Na kanale dziecięcym TVP ABC w godz. 8.00-13.00 młodzi widzowie będą mogli codziennie obejrzeć różne programy edukacyjne. Wśród nich są m.in. „Al-chemik” - program, który w przystępny sposób wyjaśnia zjawiska chemiczne i fizyczne, a także „Zaczarowany świat”, dzięki któremu dzieci zrozumieją trudne pojęcia związane ze sztuką. TVP ABC zaprasza również najmłodszych do oglądania programów takich jak „Teleranek”, „Zagadki zwierzogromadki”, „Zwierzaki czytaki” oraz „Studio ABC”.

Także TVP Kultura uruchamia specjalne pasmo dla dzieci i młodzieży. Codziennie w godz.13.00-17.00 widzowie będą mogli zobaczyć koncerty, wartościowe produkcje filmowe, spektakle Teatru Telewizji, seriale zgodne z obowiązującym kanonem lektur. Wśród najważniejszych produkcji wyemitowanych w najbliższych tygodniach znajdą się „Twój Vincent”, „Tango” (Teatr Telewizji), „Wesele”, „Herbert - mosty” - cykl programów publicystycznych, „Śladami wielkich kompozytorów” - cykl dokumentalny, „Hamlet”, „Mały książę”, „Ogniem i mieczem”, „Dzieje mistrza Twardowskiego”, „Awantura o Basię” oraz koncert Doroty Miśkiewicz i zespołu Kwadrofonik „Lustosławki/Tuwim - Piosenki nie tylko dla dzieci”. W popołudniowym paśmie będą również programy naukowe i przyrodnicze.

Serwis Polskie Radio Dzieciom - to całodobowa stacja radiowa zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. W ramówce znajdują się audycje edukacyjne, naukowe i rozrywkowe rozwijające wyobraźnię i budujące kreatywność dzieci. Pasmo wieczorne, kierowane do osób dorosłych, to kompendium wiedzy w zakresie wychowania, rozwoju, kultury i sztuki.

PAP/ as/