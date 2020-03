Telewizja teraz uczy: MEN przedstawia propozycje

MEN zachęca uczniów i nauczycieli do korzystania z pasm edukacyjnych TVP, TVP ABC i TVP Kultura. Wśród propozycji jest specjalna oferta TVP Kultura, a także kolekcja dla dzieci „To się nie nudzi” m.in. bajek i filmów familijnych oraz dla starszych uczniów „Lekcja Historii”.

„Oferta zawiera nie tylko filmy fabularne, dokumentalne, propozycje publicystyczne, ale również produkcje Teatru Telewizji, dostosowane do podstawy programowej. Zachęcamy do uwzględnienia materiałów prezentowanych na kanałach Telewizji Polskiej do zdalnej pracy z uczniami w czasie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach” - podał Departament Informacji i Promocji MEN, zaznaczając, że emisja programów rozpoczęła się w poniedziałek.

Resort edukacji podał, że TVP ABC w godzinach 8-13 emituje codzienne, edukacyjne pasmo dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Programy te nie są przerywane reklamami. „Wśród wielu propozycji jest m.in. codzienny program +Al-chemik+, który w przystępny sposób wyjaśnia zjawiska chemiczne i fizyczne oraz +Zaczarowany świat+, zajmujący się trudnymi pojęciami związanymi ze sztuką, teatrem i muzyką” - podał MEN.

CZYTAJ TEŻ: MEN informuje o materiałach do nauki w domu

TVP ABC ma w swojej ofercie również takie programy jak: magazyn ciekawostkowy „Teleranek”, audycję o zwierzętach „Zagadki zwierzogromadki”, program promujący czytanie książek „Zwierzaki czytaki” oraz serwis informacyjny dla najmłodszych „Studio ABC”.

Specjalną ofertę przygotowała TVP Kultura, która w ramach swojej oferty od 16 do 20 marca przygotowała zestawienie propozycji programowych dostosowanych do potrzeb uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Wśród nich znajdują się programy, filmy i Teatry Telewizji będące ekranizacją lektur obowiązkowych i uzupełniających. To także - poza cyklem „Lektura na ekranie” - m.in. cykl „Śladami Wielkich kompozytorów” czy „Szlakiem miejsc niezwykłych”.

Ponadto specjalne kolekcje dla dzieci i młodzieży pojawią się na TVP Vod; zawierają one - jak zapewniło MEN - materiały podzielone na kategorie dostosowane zarówno do najmłodszych, jak i starszych uczniów. Są to: kolekcja dla dzieci „To się nie nudzi” - bajki, filmy familijne, programy rozrywkowe, archiwalne seriale i spektakle; kolekcja z dziedziny kultury „Kulturalny rock szkolny” - w tym filmy i seriale dokumentalne oraz fabularne, a także koncerty polskich i światowych artystów; kolekcja „Lekcja Historii” z filmami i serialami fabularnymi, archiwalnymi i historycznymi oraz kolekcja „Lektury na ekranie”.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomniało też, że wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji, Zespołem GovTech Polska i instytucjami publicznymi przygotowało rekomendacje dotyczące materiałów edukacyjnych do wykorzystania przez nauczycieli i dyrektorów szkół.

„Epodreczniki.pl, podręcznik internetowy +Włącz Polskę+, portale edukacyjne Instytutu Pamięci Narodowej czy Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji to strony, które mogą być wykorzystywane do zdalnej pracy z uczniami w okresie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych” - podał resort.

PAP/ as/