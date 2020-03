Po "Mój Prąd" i "Czyste Powietrze" zgłaszaj się zdalnie

W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, od poniedziałku 16 marca Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pracuje zdalnie - poinformowano na stronie Funduszu. Kontakt z pracownikami NFOŚiGW ma się odbywać drogą mailową

Jak wyjaśniono na stronie internetowej Funduszu, zarządzenie ws. zdalnej pracy pracowników NFOŚiGW obowiązywać będzie do odwołania. W związku z tym uprzejmie prosimy o kontakt z pracownikami NFOŚiGW wyłącznie drogą mailową - dodano.

Fundusz poinformował, że dzięki dedykowanym adresom e-mail dotyczącymi np. programu „Mój Prąd” i „Czyste Powietrze” można się kontaktować z pracownikami NFOŚiGW w godz. 7.30-15.30.

W sprawach ogólnych należy skorzystać z adresu: fundusz@nfosigw.gov.pl. W przypadku dwóch najbardziej popularnych programów - „Czystego Powietrza” oraz „Mojego Prądu” - pytania należy przesyłać na adres: czystepowietrze@nfosigw.gov.pl oraz mojprad@nfosigw.gov.pl.

Temu drugiemu programowi dedykowane są też kolejne trzy adresy: wnioskimojprad@nfosigw.gov.pl (pytania dot. wniosków w programie) oraz wnioskinabor2@nfosigw.gov.pl (pytania dot. wniosków złożonych w drugim naborze w programie); porozumieniamojprad@nfosigw.gov.pl (dla firm chcących zawrzeć porozumienie o współpracy z NFOŚiGW).

Fundusz dodał, że w przypadku pytań do programu finansującego fotowoltaikę dla rolników należy je słać na adres: agroenergia@nfosigw.gov.pl. Pytania do programu finansującego działania przedsiębiorców należy słać z kolei na: energia.plus@nfosigw.gov.pl.

Kolejnymi adresami są: cieplownictwo@nfosigw.gov.pl (pytania do programu dla przedsiębiorstw ciepłowniczych); life@nfosigw.gov.pl (pytania do programu LIFE); edukacja@nfosigw.gov.pl (pytania dot. programu Edukacja Ekologiczna); przyroda@nfosigw.gov.pl (pytania do programu Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej); mfeog@nfosigw.gov.pl (pytania dot. środków norweskich); doradztwo@nfosigw.gov.pl (kontakt do doradców energetycznych).

Fundusz poinformował ponadto, że dodatkowe adresy e-mail do koordynatorów poszczególnych programów dostępne są na stronie internetowej, w tabeli z naborami wniosków, pod adresem: http://www.nfosigw.gov.pl/nabor-wnioskow/art,317,informacja-o-naborach-wnioskow-w-roku-2020.html.

W poniedziałek Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że mamy 25 nowych przypadków zakażenia koronawirusem potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych. Łącznie jest ich 150.

