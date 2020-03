Zalecenia dla producentów żywności w związku z epidemią

Przeanalizowanie procedur czyszczenia i dezynfekcji powierzchni roboczych, podłóg, maszyn i innych powierzchni oraz np. telefonów, klawiatur - zaleca producentom żywności Główny Inspektorat Weterynarii. W razie potrzeby należy zwiększyć częstotliwość wykonywanych zabiegów.

Należy stosować środki dezynfekujące zawsze zgodnie z zaleceniami producenta - napisano w komunikacie opublikowanym na stronie GIW.

Inspekcja Weterynaryjna zaleca stosowanie ogólnych zasad higieny m.in. regularne i dokładne mycie rąk przez pracowników (również biurowych), kierowców, dostawców, serwisantów, kontrahentów i klientów. Wszystkie osoby powinny mieć dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce, wyposażonych w dozowniki ze środkiem dezynfekującym.

Pracodawca powinien nałożyć na pracowników obowiązek informowania o złym stanie zdrowia i nie dopuszczać do kontaktu z surowcem lub produktem osób, które mają nawet łagodny kaszel albo gorączkę (37.3 C lub więcej). Zalecenie to dotyczy również osób, które przyjmują leki zawierające substancje takie jak: paracetamol/acetaminophen, ibuprofen lub aspiryna, gdyż mogą one maskować objawy choroby. Można też dokonywać pomiaru temperatury u osób przed wejściem do zakładu.

GIW przypomina, że Główny Inspektor Sanitarny rekomenduje zaniechanie jakichkolwiek podróży. Ponadto obowiązuje zakaz wjazdu do Polski dla cudzoziemców.

Pracodawca musi mieć przygotowaną procedurę na wypadek, gdy któryś z pracowników zachoruje, np. uwzględniającą możliwość odizolowania takiej osoby w oddzielnym pomieszczeniu.

GIW podkreśla, że „zgodnie z informacją Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) obecnie nie ma dowodu, że żywność jest źródłem lub jedną z dróg przenoszenia wirusa. Również dotychczasowe doświadczenia związane z występowaniem koronawirusów wskazują, że przenoszenie wirusów poprzez żywność nie występowało”.

Czytaj też: Nawet w przypadku epidemii żywności nie zabraknie

PAP/kp