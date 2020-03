Cisco: Polska czołówką europejską w cyberbezpieczeństwie

Inwestycje w cyberbezpieczeństwo w polskich firmach stałe rosną i koncentrują się na rozwiązaniach z zakresu automatyzacji i integracji systemów, poinformował ISBnews dyrektor w dziale rozwiązań bezpieczeństwa Cisco Łukasz Bromirski

W jego ocenie, dobrą informacją jest również to, że firmy w Polsce biorą pod uwagę koszty dotychczasowych włamań przy szacowaniu zapotrzebowania na budżet oraz czas swoich pracowników, który muszą poświęcić na inicjatywy związane z cyberbezpieczeństwem.

Co prawda, nadal wiele organizacji wskazuje, że nakłady na bezpieczeństwo są za niskie i wynoszą zaledwie parę procent całego budżetu IT, ale stale od wielu lat rosną. Te inwestycje pozwalają m.in. na zakup narzędzi przyczyniających się do zmniejszenia obciążenia analityków bezpieczeństwa co wpisuje się w globalny trend. 77 proc. specjalistów CISO (ang. Chief Information Security Officer) z całego świata, którzy wzięli udział w badaniu Cisco planuje zwiększyć poziom automatyzacji w celu uproszczenia i przyspieszenia czasu reakcji w swoich ekosystemach bezpieczeństwa - dodał CTO Cisco Polska.