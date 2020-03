Apel w sprawie produkcji artykułów ochronnych

Ministerstwo Rozwoju zaapelowało do firm, by kontaktowały się z resortem ws. pomocy w produkcji m.in. fartuchów ochronnych, kombinezonów ochronnych, maseczek z filtrem, gogli oraz płynu do dezynfekcji. Napisz do nas na adres pomagamy@mr.gov.pl - zaapelowało MR we wtorek na Twitterze.

„Jeżeli możesz pomóc w produkcji fartuchów ochronnych, kombinezonów ochronnych, maseczek z filtrem, gogli, wzmocnionych rękawic, rękawiczek ochronnych oraz płynu do dezynfekcji - napisz do nas na adres pomagamy@mr.gov.pl” - czytamy we wtorkowym wpisie na Twitterze resortu rozwoju.

Popyt na medyczny sprzęt ochronny w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa wzrósł w ostatnich dniach i według ekspertów, będzie się nasilał. W wielu państwach członkowskich UE brakuje tego typu produktów.

W związku z tym wywóz poza UE środków ochrony, takich jak: okulary i przyłbice ochronne, osłony twarzy, sprzęt do ochrony ust i nosa, odzież ochronna, rękawice wymaga specjalnego pozwolenia. Ograniczenie wprowadzone w związku z koronawirusem ma obowiązywać przez 6 tygodni.

PAP/kp