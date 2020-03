Ruszył wirtualny hackathon nt. koronawirusa

We wtorek o godz. 16 ruszył HackCrisis, największy w Polsce wirtualny hackathon poświęcony zagadnieniom związanym z epidemią koronawirusa - poinformowała PAP szefowa GovTechu Justyna Orłowska.

Dodała, że programiści będą opracowywać rozwiązania technologiczne związane z COVID-19.

Orłowska dodała, że specjalny hackhaton potrwa do niedzieli. Będzie się on odbywał on-line i w jego trakcie, oprócz nagród pieniężnych, będzie można też wygrać szansę dalszych prac nad swoimi rozwiązaniami.

Hackathon powstał w odpowiedzi na ogromną liczbę spontanicznych zgłoszeń programistów i firm technologicznych chcących wesprzeć rząd w walce z wirusem. Jest rezultatem współpracy GovTech Polska, programu funkcjonującego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów mającego na celu angażowanie społeczności we wprowadzanie innowacji do sektora publicznego oraz DO OK S.A - polskiej spółki technologicznej o zasięgu międzynarodowym - członków założycieli Software Development Association Poland - dodała Orłowska.

Jak wyjaśniła, rozwiązania, nad którymi będą pracować programiści, powinny „zapewnić poczucie nadziei i bezpieczeństwa w obliczu rozwijającego się kryzysu oraz dać społeczeństwu dostęp do rzetelnych informacji”. Oceniła ponadto, że nowoczesne technologie mogą być naszą najpotężniejszą bronią w walce z koronawirusem.

Uczestnicy HackCrisis będą rozwiązywać zadania w trzech kategoriach tematycznych: izolacja (jak wesprzeć tych, którzy ze względu na chorobę muszą zostać w domu); edukacja (jak produktywnie wykorzystać czas zamknięcia szkół i uczelni); fakty i dane (jak zapewnić skuteczną walkę z dezinformacją). Zwycięzca każdej kategorii dostanie 20 tys. zł. Oprócz tego siedem najlepszych projektów ze wszystkich kategorii dostanie 6 tys. zł.

Wydarzenie zostało zorganizowane w 72 godziny i ma charakter międzynarodowy. Wśród mentorów znaleźli się m.in. przedstawiciele Finlandii, Estonii, Niemiec, Łotwy i Stanów Zjednoczonych. Do grona partnerów dołączyły największe spółki technologiczne, takie jak Amazon, Google i Microsoft, by pod wspólnym szyldem działać na rzecz walki ze skutkami pandemii koronawirusa - dodano w komunikacie. Zagrożenia są czasem, w którym potrafimy się jednoczyć ponad podziałami i granicami - państwowymi i pokoleniowymi - by działać na rzecz wspólnego dobra. Zapraszam wszystkich deweloperów, ekspertów i pasjonatów technologii, by z wirusem walczyli także w cyberprzestrzeni - zachęcił cytowany w komunikacie premier Mateusz Morawiecki.

Współzałożyciel SoDA Polska i CEO DO OK S.A. Dmitrij Żatuchin dodał, że celem ruchu HackCrisis Tech for Good Movement jest „jest pomoc ludziom w przetrwaniu czasu pandemii koronawirusa na świecie i sprawienie, by nasze otoczenie z powrotem stało się dla nas bezpieczne”.

Naszą rolą jest stworzenie przestrzeni, pokierowanie nią i dostarczenie narzędzi dla tych, którzy chcą zhakować ten kryzys z uczciwością w swoich głowach i sercach - dodał.

Uczestnicy mogą zgłaszać pomysły lub dołączyć do istniejących zespołów na platformie Slack pod adresem: http://bit.ly/hackcrisiscom. Hackhaton będzie można śledzić na kanle youtube GovTech Polska. Oficjalna strona wydarzenia to: http://hackcrisis.com.

Na początku marca premier powołał Justynę Orłowską na pełnomocnika premiera ds. GovTech. Sektor GovTech to rynek nowoczesnych rozwiązań technologicznych na rzecz administracji publicznej.

Celem programu GovTech Polska jest usprawnienie dialogu między administracją publiczną a innowatorami: przedsiębiorcami MŚP, start-upami, środowiskiem naukowym.

PAP, KG