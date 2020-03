Trump wyśle czeki Amerykanom, by ograniczyć skutki pandemii

Minister finansów USA Steven Mnuchin powiedział we wtorek, że prezydent Donald Trump chce „w ciągu dwóch tygodni” zacząć wysyłać czeki Amerykanom, aby ograniczyć gospodarcze koszty pandemii Covid-19. Zapewnił, że rząd chce, by rynki giełdowe pozostały otwarte

Administracja Trumpa nie zamierza zamykać rynków, aby ludzie mieli dostęp do swoich pieniędzy, skróci jednak sesje giełdowe, jeśli okaże się to konieczne - oznajmił Mnuchin, dzień po rekordowej zapaści na nowojorskiej giełdzie, kiedy to indeks S&P 500 stracił 12 proc.