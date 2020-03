Górnicze spółki pomagają w walce z epidemią

Zarządy państwowych spółek górniczych podjęły decyzję o przekazaniu środków finansowych dla śląskich szpitali - poinformował w portalu społecznościowym wiceminister aktywów państwowych Adam Gawęda. „Spółki górnicze pomogą w walce z koronawirusem” - zapewnił.

„Sytuacja, w której się znaleźliśmy, wymaga zjednoczenia sił, by razem pokonać wspólnego wroga - dlatego też spółki górnicze należące do Skarbu Państwa włączają się do pomocy” - wyjaśnił w środę Gawęda, który jest także pełnomocnikiem rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego.