Miedź poza zasięgiem koronawirusa. KGHM bez obaw

Bardzo dobry wynik produkcyjny mimo „wiatru w twarz”. To nie był łatwy rok dla KGHM, ale w rocznych wynikach spółki są też bardzo dobre wiadomości. Spółce pomógł kurs dolara, ale nie sprzyjała cena miedzi. Mimo tego przekroczyła wielkość przychodów z roku 2018. Co obecnie ważne, koronawirus nadal omija jeszcze polską miedź

Przekazuję Państwu nasze wyniki z satysfakcją, tym większą, że ubiegły rok nie należał do łatwych - powiedział Marcin Chludziński, prezes KGHM SA. - Bardzo cieszymy się z większych dochodów, z większej EBITDA, z mniejszego wskaźnika zadłużenia i z mniejszych kosztów jednostkowych - ocenił.

W 2019 roku ceny miedzi spadły o 8 proc. r/r. Do tego wojna handlowa między USA i Chinami, niepokoje związane z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

To wszystko sprawiło, że pracowaliśmy w trudnych okolicznościach makroekonomicznych. Na trudności patrzymy jednak jak na wyzwania, które stanowią sprawdzian naszych umiejętności i skuteczności zarządzania - ocenił prezes KGHM.

A KGHM w 2019 roku to wyższa produkcja miedzi płatnej (+11 proc.), rekordowa produkcja srebra (+18 proc.), wyższe o 11 proc. przychody Grupy Kapitałowej i o 5 proc. wyższa EBITDA oraz uruchomienie nowych inwestycji w naszych oddziałach.

Świat i wskaźniki marko raczej wiały nam w twarz i mieliśmy drogę pod wiatr. Nie mieliśmy wsparcia w otoczeniu makroekonomicznym. Spadek cen, duże wahania cenowe. Ale trzeba to powiedzieć, że zakładając nasz rozwój w 2018 roku przewidzieliśmy taką sytuację, bo strategia zakładała efektywność i elastyczność pracy. Przyjęte założenia strategiczne pomogły nam poradzić sobie z rzeczywistością w ten sposób, ze pomimo gorszych warunków makro uzyskujemy lepsze wyniki finansowe. Udało nam się te trendy zidentyfikować, pokazać i na nie odpowiedzieć - ocenił Marcin Chludziński, prezes KGHM.

Jak zwrócił uwagę prezes spółki, to bardzo dobry wynik produkcyjny, w którym bardzo pomogła kopalnia Sierra Gorda i ogółem górnictwo. Po wielu zmianach, Sierra Gorda w końcu zaczyna być wartościowym aktywem. W efekcie większego wydobycia i przerobu rudy, Sierra Gorda zakończyła 2019 rok produkcją miedzi płatnej o 4 proc. wyższą od założonej w budżecie i 12 proc. wyższą niż w 2018 roku. KGHM zamierza w tym roku dokończyć kwestie formalne, by dokończyć proces przygotowania do dalszego, potencjalnego, rozwoju tego projektu.

Zwrócił także uwagę na udział KGHM w procesie transformacji ekologicznej i minimalnie szkodliwy wpływ działalności na środowisko. Zwrócił uwagę, że przemysł miedziowy w Europie odpowiada za 0,4 proc. szkodliwych emisji na kontynencie.

Jesteśmy kluczowym przemysłem i sektorem w transformacji ekologicznej w budowaniu ekologicznych, zielonych źródeł, a jednocześnie w minimalnym stopniu negatywnie wpływamy na środowisko. Bardzo jesteśmy potrzebni dla systemowej transformacji energetycznej w Europie i na świecie - ocenił prezes.

Radosław Stach, wiceprezes zarządu ds. produkcji, podkreślał znaczenie podjętych inwestycji oraz to, że cała produkcja zmieściła się w zakładanym budżecie. Produkcja srebra była większa aż o 18 proc. rok do roku. To jeden z największych wyników w historii KGHM.

Katarzyna Kreczmańska-Gigol, wiceprezes zarządu ds. finansowych, zwróciła uwagę na wyższe o 11 proc. r/r przychody. Cieszy, ze są związane z wyższym wolumenem sprzedaży i to podstawowy czynnik, który wpłynął na przychody. Mimo tego, koszt C1 był mniejszy o 6 proc., poza Sierra Gorda, gdzie negatywny wpływ miał mniejszy poziom sprzedaży molibdenu, wszędzie indziej mieliśmy niższy koszt c1 niż w 2018. - oceniła.

Wynik netto jest niższy o 14 proc., ale przyczyny są przyczynami memoriałowymi, a nie keszowymi. Przy przychodach proszę zwrócić uwagę, że mieliśmy zmianę stanu zapasów. Zamiana stanu zapasów na minus może powodować wyższe koszty sprzedaży - zaznaczyła Katarzyna Kreczmańska-Gigol, wiceprezes zarządu ds. finansowych.

Koszty rodzajowe wpłynęły na wynik negatywnie. Czynnikami były m.in. wyższe koszty pracy, ale jak ocenili przedstawiciele spółki, są związani umową społeczną z pracownikami i wywiązują się z tej umowy, dlatego wynagrodzenia musiały wzrosnąć. Na wynik miały tez oczywiście wpływ Wyższe koszty energii, a wyższa produkcja wymagała wyższych kosztów energii.

KGHM rozwiązało rezerwy związane ze swoimi biznesami zagranicznymi. Musiało też częściowo jeszcze w roku 2019 dofinansować biznes, by móc dalej się rozwijać. Przyniosło to lepsze wyniki w jego biznesach zagranicznych.

Stan środków pieniężnych był wyższy niż rok wcześniej, jak i zysk przed opodatkowaniem. Uwolniono ponad 1 mld zł kapitału obrotowego poprzez zmniejszenie stanu zapasów, zmniejszenie poziomu zależności, zmniejszenie zobowiązań, co obyło się bez opóźnień w rozliczeniach z kontrahentami.

Amortyzacja jest kosztem ale nie wydatkiem. Jest wyższa, bo realizowaliśmy nasze plany inwestycyjne i oddawane do użytkowania aktywa trwałe - oceniła wiceprezes. - Wyemitowaliśmy obligacje, ale nie doprowadziło to do wzrostu zadłużenia, bo spłacaliśmy nasze zobowiązania. Per saldo stopień zadłużenia jest niższy niż był w roku 2018. Potwierdza to wskaźnik dług netto do skorygowanej EBITDA - skomentowała Katarzyna Kreczmańska-Gigol, wiceprezes zarządu ds. finansowych w KGHM.

Adam Bugajczuk, wiceprezes ds. rozwoju w KGHM, podkreślał, że konsumpcja budżetu na rok 2019 jest na bardzo zadowalającym poziomie, ponieważ udało się zrealizować wszystkie projekty rozwojowe w budżecie. W roku 2019 nakłady na inwestycje rzeczowe wyniosły 2 475 mln zł i były wyższe niż w roku poprzednim o 16 proc. Łącznie nakłady inwestycyjne wraz z poniesionymi nakładami na prace rozwojowe niezakończone wyniosły 2 481 mln zł. Jedną ze strategicznie ważnych jest uruchomienie instalacji do prażenia koncentratu. Dzięki temu urządzeniu spółka osiągnęła bardzo dobre wyniki w 2019 roku. Inne ważne, to instalacja pieca WTR do topienia odpadów miedziowych.

Przedstawiciele spółki ocenili, że obecnie nie jest najlepszy moment, by deklarować plany związane z dywidendą.

Najbliższe dwa miesiące pokażą nam, w którą stronę zmierza świat i przemysł - ocenił prezes Chludziński.

Odniósł się także do aktualnej sytuacji związanej z koronawirusem oraz zapowiedzianymi przez premiera i prezydenta w środę planem pomocy dla Polaków i polskiej gospodarki w związku z koronawirusem, tzw. tarczy antykryzysowej.

Interwencja państwa jest bardzo potrzebna. Mniejszy optymizm, to mniej zamówień konsumenta, to mniej zamówień w przemyśle. Przedstawiony pakiet jest najszerszy spośród zakomunikowanych w Europie w tej chwili działań. Też w dobrym tempie, bo to jeden z pierwszych krajów z tak dużym pakietem obecnie.Cieszy wątek infrastrukturalny dla podtrzymania gospodarki. Ulgi i subwencje, dość kompleksowe działanie i myślę, że pomoże zmierzyć się z tym zagrożeniem polskiej gospodarce. Rządowy pakiet to bardzo dobry pakiet dla gospodarki, istotnie pomoże wszystkim tym, którzy odczują skutki - ocenił Marcin Chludziński, prezes KGHM SA.

Jak zaznaczył, KGHM nie ma w planach ubiegać się o ulgowe traktowanie, np. odstąpienie od poboru podatku od kopalin, ponieważ nie odczuwa obecnie wpływu koronawirusa na swoją branżę.

Sprzedaż zachowuje się na normalnych poziomach, co by potwierdzało, że przemysły od nas kupujące produkują i potrzebują naszej miedzi. My również zwróciliśmy się o rozważenie potencjalnych możliwości wsparcia, ale to tylko rozważanie. Na razie nie odczuwamy sytuacji na naszej firmie. Nie mamy podstaw w tym momencie, by o to występować, bo nie odczuwamy spadku sprzedaży w związku z koronawirusem - ocenił prezes KGHM.

Jak oświadczył firma raczej działa obecnie w drugą stronę, dorzucając się do walki z koronawirusem. KGHM przekazała część nadwyżek z własnych środków ochrony i masek Ministerstwu Zdrowia i Szpitalowi Wojewódzkiemu. W tej chwili doposaża szpital w Legnicy. Doposażamy też szpitale, które szybko potrzebują pomocy i szybko mogą dostać potrzebny od firmy sprzęt. Podkreślił też, że należąca do KGHM spółka Nitroerg, która na co dzień produkuje materiały wybuchowe, bardzo szybko przestawiła produkcję na pełnowymiarową produkcje płynu dezynfekcyjnego. Mobilizacja związana z koronawirusem, ta odgórna i oddolna, w ocenie prezesa jest duża i naprawdę budująca, wewnątrz i na zewnątrz firmy, ale mimo wszystko również organizacyjnie nie wpływa na działalność firmy.

Utrzymujemy ciągłość produkcji. Najważniejsze dla nas jest utrzymanie produkcji, utrzymanie dyscypliny kosztowej potrzebne do przeprowadzenia firmy przez trudny czas - podkreślił Marcin Chludziński, prezes KGHM.

Maksymilian Wysocki