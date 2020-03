MR: bezpieczeństwo lekowe priorytetem rządu

W obecnej sytuacji zapewnienie bezpieczeństwa lekowego jest priorytetem rządu – poinformowało Ministerstwo Rozwoju. - Kluczową rolę odgrywają krajowi producenci leków. Jest to gwarancja dostępności produktów farmaceutycznych dla polskich pacjentów – dodaje resort.

Czy będą szybkie działania, by zapewnić stabilne funkcjonowanie branży i zwiększyć możliwości produkcji w Polsce? Odpowiedź powinny przynieść najbliższe dni.

Polskie firmy farmaceutyczne w ostatnich dniach koncentrują się na pomocy państwu w walce z koronawirusem. Adamed na trzy zmiany produkuje Arechin, lek, który jest podawany pacjentom zakażonym wirusem SARS-CoV2 oraz na prośbę Ministerstwa Zdrowia dystrybuuje lek z Agencji Rezerw Materiałowych do wskazanych przez Ministra szpitali.

Polfa Tarchomin w 24 godziny uruchomiła produkcję płynu do dezynfekcji rąk a Polpharma informuje o ścisłej współpracy z Ministerstwem Zdrowia i maksymalnym zwiększeniu produkcji leków, które są najbardziej potrzebne w kryzysowej sytuacji.

Jesteśmy świadomi tego, że w zapewnieniu skutecznych i bezpiecznych leków, które zaspokajają potrzeby zdrowotne społeczeństwa, kluczową rolę odgrywają krajowi producenci, którzy wytwarzają swoje produkty na terytorium Polski. Jest to gwarancja dostępności produktów farmaceutycznych dla polskich pacjentów - przekazało nam w odpowiedzi na pytania o działania rządu w kontekście bezpieczeństwa lekowego Ministerstwo Rozwoju.

W resorcie trwają prace nad Refundacyjnym Trybem Rozwojowym (RTR), jeszcze w marcu odbyły się warsztaty z przedstawicielami branży. Nikt nie ukrywa jednak, że RTR, który ma premiować firmy inwestujące w Polsce, to raczej melodia przyszłości.

Znacznie większe szanse widać na szybkie wprowadzenie RTR Plus, prostszego i de facto bezkosztowego rozwiązania, o którym producenci rozmawiają z Ministerstwem Zdrowia. RTR Plus zakłada właściwie skrupulatne stosowanie refundacyjnej i zwolnienie z paybacku, czyli kosztów ponoszonych w momencie przekroczenia limitu na refundację przez producentów. Nieoficjalnie mówi się, że może on zostać potraktowany jako swoiste „działanie osłonowe” wobec branży, którą z całą pewnością dotkną też skutki epidemii.

Wprowadzenie RTR Plus, gwarantującego wytwórcom leków przewidywalność polityki cenowej, a co za tym idzie niezbędną stabilizację warunków inwestycyjnych, będzie koniecznym, milowym krokiem ku suwerenności lekowej Polski, zapewnieniu bezpieczeństwa polskim pacjentom, a także potężnym impulsem rozwojowym dla naszej branży – podkreślał w ostatnim oświadczeniu Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego. Jesteśmy w ścisłym kontakcie z Ministerstwem Zdrowia i na bieżąco monitorujemy sytuację. Resort zdrowia, Urząd Rejestracji Leków i Główny Inspektor Farmaceutyczny reagują na nasze sygnały, które pozwalają nam zachować ciągłość produkcji – nie można jednak wykluczyć, że przy niekorzystnym rozwoju wydarzeń mogą w wystąpić tu zakłócenia – tłumaczył prezes PZPPF Krzysztof Kopeć.

