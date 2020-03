Pomagajmy seniorom w ten trudny czas!

Wielu seniorów posłuchało próśb i zastosowało się do akcji #zostańwdomu - przypomina Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) i apeluje o #zadzwońdoseniora - akcję dzwonienia do osób starszych z pytaniem, czy coś potrzeba albo by po prostu porozmawiać.

Główny Inspektorat Sanitarny ocenia, że w obecnej sytuacji osoby starsze mogą czuć się zagubione.

„Seniorze, nie wstydź się poprosić bliskich o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych i pocztowych” - radzi GIS.

Nie jest to jedyna akcja pomocy seniorom - w całej Polsce powstają też prywatne inicjatywy, choćby ta rozpoczęta w Gdyni przez radnego Marcina Bełbota - #SENIORtaxi.

„Proszę o kontakt seniorów którzy potrzebują pomocy, dodatkowo proszę dołączać do grupy „gdyńska grupa wsparcia” - mówi organizator.

Seniorzy są najbardziej narażeni na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby COVID-19, wywoływanej przez nowy koronawirus SARS-Cov-2.

Przebieg zakażeń koronawirusem jest zróżnicowany - od bezobjawowego, przez łagodną chorobę układu oddechowego, po ciężkie zapalenie płuc, a nawet niewydolność wielonarządową oraz wstrząs septyczny. Najczęściej objawami koronawirusa są: kaszel, duszności, temperatura ciała powyżej 38 stopni oraz ból mięśni.

Wirus przenosi się drogą kropelkową. Najczęściej przez kaszel, kichanie i rozmowę. Może też być przenoszony pośrednio przez dotyk.

By mu zapobiegać należy często myć ręce; unikać dotykania oczu, nosa i ust; ograniczyć kontakty z innymi ludźmi; podczas spotkań zachowywać bezpieczną odległość ok. 2 metrów od rozmówcy i zdrowo się odżywiać.

PAP/ as/