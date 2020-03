Sasin: 500 plus i 13. emerytura nie są zagrożone

Wypłata świadczeń socjalnych, takich jak 500 plus i trzynastej emerytury, nie jest zagrożona przez wprowadzenie ustawy o Tarczy Antykryzysowej - zapewnił w czwartek w Radio Plus wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Nie planujemy, nie rozmawiamy i nie zamierzamy ograniczać wydatków społecznych; one są niezwykle ważne, bo również w tej trudnej sytuacji, w jakiej się w tej chwili znajdujemy, pozwalają ustabilizować dochody ogromnej rzeszy Polaków. Dzisiaj mówienie o takich zmianach byłoby całkowicie nieodpowiedzialne - powiedział Sasin, odpowiadając na pytanie, czy rząd zamierza ograniczyć wypłatę 500 plus i trzynastej emerytury.

Wicepremier pytany o wprowadzenie Tarczy Antykryzysowej przypomniał, że w ramach tego działania bezpośrednio z budżetu państwa przygotowano kwotę ok. 70 mld zł na wsparcie przedsiębiorców, a pozostałe środki z ogólnej puli, która wynosi ok. 212 mld zł, to różnego rodzaju ulgi i gwarancje.

Około 70 mld zł to są obciążenia budżetowe, a pozostała część kwoty to są gwarancje, które są niezwykle ważne. (…) To nie jest tak, że są to pieniądze wprost z budżetu. To są również działania innych instytucji państwa, instytucji bankowych, finansowych, Narodowego Banku Polskiego, to są realne pieniądze. Gwarancje, o których mówimy, też kosztują - powiedział Sasin.

W środę premier Mateusz Morawiecki przedstawił założenia pakietu antykryzysowego przeznaczonego dla przedsiębiorców i pracowników; jego szacunkowa wartość to ok. 212 mld zł. Pakiet podzielony jest na pięć filarów dotyczących: obrony przed utratą miejsc pracy, wsparcia dla służby zdrowia, bezpieczeństwa systemu finansowego, wsparcia dla przedsiębiorców i inwestycje publiczne.

Czytaj też: Morawiecki: Mamy mocne narzędzia do wsparcia gospodarki

PAP, KG